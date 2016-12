– Trist for hele klubben – Det er synd at det skulle ende slik, sier Roald Bruun-Hansen til Åsane Tidende.

Det stormer rundt den tidligere sportssjefen i Brann etter at Kjetil Knutsen i et TV 2-intervju kritiserte Bruun-Hansen for at han ønsket å rydde plass til sønnen i Åsanes A-stall etter at det ble kjent at klubben skrev kontrakt med Bruun-Hansens sønn bak Knutsens rygg.

Knutsen hevder dette var grunnen til han ikke fikk fortsette i Åsane, og ble vraket til fordel for Mons Ivar Mjelde. Den tidligere Åsane-treneren sa også til Åsane Tidende på onsdag at det var en mann (Roald Bruun-Hansen, journ.anm.) som var grunnen til at han ikke fortsetter på Myrdal.

– Jeg har ikke påvirket inngåelse av min sønns kontrakt, det er det sportslig leder som har hatt ansvaret for, sier Bruun-Hansen til Åsane Tidende.

– Jeg har trukket meg ut av hele evalueringsprosessen når det gjelder Kjetil Knutsen, og har ikke deltatt i ansettelse av ny trener, presiserer han.

Han mener hele situasjonen er tragisk.

– Veldig trist for klubben og alle involverte. Kjetil har gjort en veldig god jobb, og det er synd at det skulle ende slik, og at Kjetil kommer med slike påstander, kommenterer han.

Les alt om Åsane fotball og striden om trenerjobben i spalten til høyre.