Nytt steinras i Salhusveien For andre gang siden slutten av juli, løsner det steiner fra fjellet like nord for Nordgardstunnelen i Salhusveien. Lørdag smalt en mellom 500 og 1000 kilo tung steinblokk ned ved siden av veien.

Åsane Tidende har vært i kontakt med vitner til steinen som hadde ramlet ned fra fjellet. Den skal ha vært på mellom et halvt og ett tonn. I følge turgåere, lå steinen over den hvite stripen i veibanen. Også veitrafikksentralen bekrefter steinraset lørdag morgen rundt klokken 06.30. Det er bare fire måneder siden forrige gang steiner løsnet fra fjellet. Da sa Håkon Toverud i Statens vegvesen at det ikke var umiddelbar far for nye ras. – Vi har vært på stedet og ikke funnet noe som kan komme ned umiddelbart, fortalte han. Lav risiko Toverud understreker at steinen som traff bakken nå på lørdag ligger 50-60 meter unna det forrige rasstedet. Han tar likevel hendelsen alvorlig. – Det er klart vi må se på dette igjen. Jeg kommer til å ta med meg geologer og befare området på nytt. Så får vi se om det er har vært endringer. – Bør folk være bekymret når de kjører forbi? – Nei, dette området regnes fortsatt som lav risiko i forhold til nedfall av steiner i følge geologer. Det baseres på at det kommer ned en stein eller et nedfall i året, sier han – Det har vært to allerede i år? – Det er riktig, men jeg kan ikke huske at det har vært ras siden 2011 før det, svarer han. Vann og is – Hva tror du er grunnen til at det har rast? – Trolig skyldes det tøffe værforhold, mye regn og is som har smeltet. Det bidrar til å flytte litt på eventuelt løse steiner. Toverud har tidligere sagt til Åsane Tidende at vegvesenet i samråd med geologer skal lage en plan for sikring av en del løse steinmasser helt på toppen av fjellet. Dette haster trolig enda mer etter lørdagens hendelse.