Har pendlet i syv år Jakten på Ikea-jobben startet først i 1983. 33 år seinere er Solrun Hitland (51) tilbake i Åsane.

51-åringen vokste opp på Hitland, noen få minutter unna dagens varehus, og bodde i Åsane til hun var 23 år før hun flyttet til Sotra.

Pendlet i syv år

Etter nærmere syv år med pendling fra sjefsstillingen sin på Ikea Sørlandet, fikk endelig Hitland drømmejobben som varehussjef på Ikea i hjembyen.

– Jeg har pendlet ukentlig i syv år, hadde noen fantastiske år i Kristiansand, og nå er jeg kommet hjem. Jeg har vært med på å skape suksess på Sørlandet, men når muligheten i Bergen kom, var jeg aldri i tvil:

– Bergen måtte bli mitt neste steg, eller så hadde en jobb i utlandet vært mer aktuelt. Men det var egentlig ikke et vanskelig valg. Jeg har opplevd tårer, forvandlinger, men mest glede, legger hun til.

Ni år på gamle Ikea

For Hitland jobbet ni år på det gamle varehuset like ved Myrdal, men lenge før hun ante hva hun ønsket å jobbe med i sine yngre dager, søkte den energiske bergenseren om deltidsjobb på Ikea i Åsane.

Hun fikk imidlertid verken avslag eller jobb da hun søkte på en stilling tidlig på 1980-tallet.

– Jeg søkte på den jobben da jeg var 18 år, tilbake i 1983. Da bodde jeg på Hitland hvor jeg vokste opp, men fikk aldri svar på søknaden.

Måtte vente 15 år

Først nærmere 15 år seinere fikk hun jobben og da som personalsjef.

33 år etter sitt første ønske om å jobbe for varehusgiganten, styrer hun landets kanskje mest suksessfulle Ikea-hus.

Nå er hun glad for endelig å være hjemme igjen i byen hvor det hele startet.

– Jeg visste den gangen at her skal jeg jobbe en dag. Nå har jeg har tatt et valg og det føles godt. Det er mange utfordringer som venter i et større marked, men jeg kjenner Bergen godt, sier hun etter drøye to måneder i sin nye jobb.

– Det viktigste med å være skipper på skuten er alle menneskene rundt deg, både de ansatte og de mange kundene vi har. Det å se et potensial i alle de 400 menneskene som jobber på varehuset er viktig, og ikke minst å la dem få ansvar inn mot et felles mål. Hver enkelt ansatt er unike med sine kompetanser, og jeg tror alle kan lære av hverandre.

– Tenk så mye forskjellig kompetanse det finnes i alle, for alle disse menneskene er de som kan gjøre en forskjell. Jeg er opptatt av mennesker og hvilken opplevelser de har med seg. Det har vært utrolig lærerikt å se ting med nye øyne i andre byer for min egen del, og en inspirerende reise så langt som jeg tar med meg videre, legger hun til.

– Vi skal bli best

– Hva er viktigst for deg som sjef for så mange ansatte med flere millioner besøkende?

– Et ekte kundefokus betyr enormt mye. Vi må tenke på hva som er bra for kunden, ikke hva som er bra for oss. Det skal være utgangspunktet, fordi vi er ingenting uten kunden. Det er de som betaler lønnen min, og det er kundene vi hele tiden skal sørge for at kommer tilbake, forklarer hun.

Vil bli størst

Og Åsane-damen er slett ikke redd for å snakke om ambisjoner i sin nye jobb.

– Dette skal bli det beste varehuset i landet, på alt, såpass ambisiøs må vi være. Beliggenheten er perfekt og unik i Åsane, smiler hun.

Hitland er svært opptatt av å gi alle en sjanse, uansett hvilken bakgrunn og erfaring som ligger bak den enkelte arbeidssøkeren.

– For oss er det viktig å ansette mennesker med riktige holdninger som deler Ikeas verdier. Med det utgangspunktet kan de lære seg alt det vi driver med, sier hun.

– For meg er det viktig å ansette folk selv om de har «bagasje» fra fortiden. I løpet av mine mange år i denne bransjen, har jeg hørt folk som sier « Ikea har vært med på å redde livet mitt». Da skjønner jeg hvor viktig ting vi gjerne tar for gitt, kan være for andre mennesker.