1,2 millioner til Haukås rockeakademi – Vi har hatt plass til rundt 30 elever, men etter utbygging vil vi ha plass til mellom 60 og 100, forteller daglig leder for Haukås Rockeakademi, Sveinung Myrjord. Nylig mottok de 1, 2 millioner kroner fra Musikkutstyrsordningen.

Haukås Rockeakademi arbeider for å legge forholdene til rette for barn og unge i nordre del av Åsane. Målet er å skape et naturlig møtested for utvikling og opplæring innen musikk og opplevelse. Pengene skal blant annet gå til oppussing av den gamle Haukås barnehage.

Sveinung Myrjord og styremedlem Bjørn Milde opplever at folk har god tro på prosjektet.

– Jeg tror også at vi hadde en god søknad, slår Milde fast.

Myrjord tror det verdsettes at de fokuserer på barn og unge i nærmiljøet.

Planer for nytt lokale

Myrjord opplyser at det er utfordrende å drive individuell opplæring med så begrenset plass som de har hatt.

– For tiden driver vi på i en ”musikk-binge” som er satt opp på Haukås skole, forteller han, og nevner at planen er å installere 3-4 øvingsrom i det nye lokalet.

Myrjord og Milde ønsker at Haukås Rockeakademi skal være mest mulig selvdrevent.

– Ja, og meningen er at de unge skal kunne lære seg både instrumenter og samspill. De må ikke bli superstjerner, understreker Milde med et smil.

Plassmangel har imidlertid vært et problem, da det har vært populært å melde seg inn.

– Saken er at få melder seg ut. Mange har blitt værende, og derfor har vi ikke hatt plass til nye medlemmer ennå, sier Myrjord.

Overveldende

Et av bandene som hadde sin begynnelse på Haukås Rockeakademi, er pop/rock-bandet «Close», som i helgen greide å sikre seg seier i Bergensfinalen under Emergenza-festivalen. Neste opptreden blir dermed på Rockefeller i Mai. Close består av Emily Milde (Vokal), Silje Myrjord (Gitar), Christine Moldeklev (Trommer), Oliver Pettit (Gitar), og Ole Støle (Bass). Bandet er overveldet av seieren, og hadde ikke trodd at noe slikt skulle skje.

– Vi ble veldig overrasket da vi vant, og det var ikke forventet i det hele tatt, forteller de til Åsane Tidende.

Mye potensiale

Det populære bandet synes det er helt utrolig at de vant ettersom de var det yngste bandet som deltok.

– Hva tror dere er grunnen til at dere vant?

– Det skyldes kanskje at vi har mye energi og liv på scenen, og at vi får med oss publikum på fengende sanger, både norske og engelske. I tillegg fortalte juryen oss at de så mye potensiale i det vi gjør, forteller Close.

– Hvordan blir det å spille på Rockefeller i Oslo?

– Det blir nok helt utrolig bra. Det er en ny scene, og det kommer til å bli en helt ny opplevelse for oss, forteller bandet, og legger til at planen frem mot mai er å jobbe med nye låter slik at de vil kunne levere et perfekt sett.

Les mer i ukens utgave av Åsane Tidende.