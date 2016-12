– Jeg gleder meg som en unge Skjenkebevillingen er på plass, og i midten av desember blir det fullt innrykk av bowlingbaner og simulatorer i det 1250 kvadratmeter store lokalet til Åsane bowling- og eventsenter. – Jeg gleder meg som en unge til åpningsdagen i januar, sier Lene Täpp.

I september skrev Åsane Tidende at Lene Ingebrigtsen Täpp skal åpne Åsane bowling- og eventsenter i de gamle lokalene til Elkjøp i Hesthaugen. Arbeidet med lokalene pågår for fullt, og Täpp sier at målet er å bli ferdig slik at den første åpningsdagen blir lagt til den første uken i januar.

– I midten av desember kommer bowlingbanene, simulatorene og kjøkkenet. Da skal vi stå på fra morgen til sen kveld daglig for å få lokalene ferdig, slik at vi kan åpne tidligst mulig i januar, sier hun til Åsane Tidende.

Pizza og sushi

Eieren av Åsane bowling- og eventsenter forteller at en god del har kommet på plass allerede.

– Toalettene er mer eller mindre ferdige. I tillegg har vi kommet et godt stykke på vei med eventrommet vårt. Teppet er også fjernet fra hele lokalet, og vi skal snart gå i gang med å slipe gulvet, forteller hun.

Täpp har også inngått en avtale med Peppes pizza om matlevering til senteret i Hesthaugen.

– I tillegg jobber vi må å få på plass en avtale med Isushi. Dette regner jeg med at går i boks om kort tid, sier hun.

Bowling- og eventsenteret skal selv stå for mindre retter som løkringer, nachos, vårruller og chicken nuggets.

– På kjøkkenet skal vi lage helt enkle retter som det er fint mulig for en gruppe gjester å dele som snacks. Når det gjelder middag baserer vi oss på restaurantene som vi lager avtaler med, sier hun.

Täpp synes kombinasjonen sushi og pizza er helt supert.

– Sushi har blitt veldig populært, og de som liker denne maten ender som regel opp med å elske den, sier hun.

Hun trekker også frem at pizza er populært i alle aldersgrupper.

– Ved å tilby både pizza og sushi trenger ikke alle gjester i én gruppe å spise det samme, og det tror jeg også vil være kjærkomment for mange vennegjenger og familier, sier hun til Åsane Tidende.

Graffiti på veggen

På hele den ene veggen har det kommet et stort graffitikunstverk.

– For en tid tilbake foreslo mannen min at vi skulle ha graffiti langs veggen inntil bowlingbanene. Jeg var skeptisk, og tenkte at det umulig kunne bli fint. Dagen etterpå så jeg et verk av artisten Dake i avisen, og da ble jeg overbevist om dette var riktig for oss likevel. Kort tid etterpå var han på plass i lokalene våre og i gang med oppdraget, sier hun.

Täpp er fornøyd med avgjørelsen.

– Resultatet er fantastisk. Dake er dyktig, og jeg har fått et nytt syn på graffiti, sier hun med et smil.

Eieren av det kommende bowling- og eventsenteret i Hesthaugen har stor tro på at konseptet vil slå godt an.

– Ja, jeg må være optimistisk. Vi starter med åtte bowlingbaner, men jeg håper at det ikke går lang tid før vi kan utvide med fire baner til. I tillegg er dette mye mer enn en bowlinghall. Det blir alt fra biljard, shuffleboard og airhockey til simulatormaskiner, sier hun.

Täpp trekker også frem at de nå endelig har fått på plass skjenkebevilling.

– Dette er helt klart viktig, og det gir en ekstra kosefaktor, sier hun.

Eieren legger til at mange har spurt om dette allerede.

– Det er en god del som setter pris på å kunne ta seg en øl eller et glass vin i sosiale sammenhenger, der de enten bowler, spiller biljard eller tar et slag sjakk. Muligheten for å tilby alkohol til kundene våre gir en helhet på senteret vi skal åpne i januar, sier hun.

– Et tilbud for alle

For Täpp er det viktig at hallen er tilrettelagt, slik at alle kan ta del i spill og aktiviteter.

– Vi kommer til å ha en rampe, slik at både de helt yngste barna og personer i rullestol kan være med på bowling. I tillegg sørger vi selvsagt for handicaptoalett, og enkelt tilkomst inn til lokale for både rullestoler og andre hjelpemidler, sier hun.

Åpningsdagen nærmer seg stadig, og Täpp håper at alt fra seniorer til barnefamilier og vennegjenger tar i bruk det nye tilbudet i Åsane.

– Jeg gleder meg helt vanvittig til åpningsdagen, og jeg vet at det er mange som ser frem til å få bowle i Åsane igjen. Det blir spennende å se om det blir fullt hus, avslutter Lene Ingebrigtsen Täpp.