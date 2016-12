Unge om miljøet – Løsningen er billigere buss Miljøbevissthet er et hett tema om dagen, og mange har en eller flere meninger om både sortering, miljøavgifter, bil og bompenger. Hva har vi egentlig troen på?

Solveig Hansen Farestveit, Amalie Olsen og Jad All Yassir fra Tertnes videregående skole erkjenner at de ikke har reflektert så veldig mye over miljødebatten, men ved nærmere ettertanke har de flere meninger om saken.

Flyseteavgiften

Vi prater litt om flyseteavgiften. Dette er det ingen av attenåringene som har særlig tro på.

– Jeg vil ikke tro at 80 kroner har så mye å si. Jeg tror ikke noen tar toget på grunn av det, mener Farestveit.

Yassir er enig. Olsen ser heller ikke helt hensikten.

– Det kommer selvsagt litt an på om de ekstra pengene blir brukt til miljøtiltak, skyter Farestveit inn.

– Hvis ikke det gjør det, hva er da poenget? Jeg tror ikke at for eksempel studenter dropper å dra til Oslo på grunn av den ekstra kostnaden.

– Nei, jeg tror nok ikke de 80 kronene har særlig betydning, mener Yassir.

Å la bilen stå hjemme

I forbindelse med forurensing og dårlig luftkvalitet har det enkelte dager blitt innført forbud mot kjøring i sentrum. I disse tilfellene har biler med partallnummer eller oddetallsnummer kunnet kjøre annenhver dag. Vi spør ungdommene hva de tenker om denne ordningen

– Siden det bare gjelder akkurat gjennom sentrum, burde man kanskje greie å ta buss de gangene det gjelder, spekulerer Farestveit.

Olsen tror mange unnlater å bry seg om denne regelen, og at de kjører uansett.

– Men man får nok en klekkelig bot dersom man kjører med feil tall på feil dag, poengterer Yassir.

– I grunnen tenker jeg at det må være ganske greit å kunne sette seg på en buss. Jeg liker busser, jeg, sier han med et smil.

– Men foreldre liker ikke busser, sier Olsen med en liten latter.

Farestveit påpeker at enkelte husstander er så heldige å ta to biler, en med partallsskilt og en med oddetallsskilt.

– Heldig for dem, men ikke så heldig for miljøet, smiler Olsen.

– Hva tenker dere om at luften tidvis blir så dårlig at slike tiltak må til?

– Det burde vel egentlig gjøres noe før det går så langt, sier Olsen tankefullt.

Billigere busser

– Hva tror dere så kan gjøres for å bedre miljøsituasjonen?

– Billigere buss, slår Olsen fast, og de to andre sier seg enige.

Farestvedt erkjenner at hun selv velger bil fremfor buss mange ganger, grunnet høye priser og dårlige bussruter.

– I Belgia har de faktisk gratis kollektivtilbud, konstaterer Olsen.

Yassir undrer over hvorfor det ikke kunne ha vært slik i Norge også.

– I hvert fall hovedrutene, som går gjennom sentrum, burde være gratis, legger Farestveit til.

Hun presiserer at det i hvert fall burde bli billigere, om ikke helt gratis.

Blir glemt i hverdagen

– Tror dere global oppvarming er farlig eller overdrevet?

– For oss i Norge er det nok ikke superkatastrofalt. Det er verre med dem som bor i u-land, sier Farestveit.

– Ja, hos dem blir det varmere, og da mister de kanskje avlingene sine, påpeker Yassir.

Elevene innrømmer at de ikke tenker så veldig mye over global oppvarming.

– Det er vanskelig å huske i hverdagen, sier Olsen ærlig.

Farestveit forteller likevel at hun har hørt skremmende hypoteser.

– Det sies at vannmengden kan heve seg, og det er jo skummelt.

– Ja, og det er først når katastrofer inntreffer at man gjør noe, konstaterer Yassir.

Må gå i oss selv

Alt i alt konkluderer de reflekterte tenåringene med at buss bør bli billigere, spesielt for ungdom.

– Kanskje det er nettopp dette flyseteavgiften burde brukes til? spør Farestveit.

De er dog enige om at bil er en av de store miljøsynderne.

– Det er jo egentlig urettferdig at vi her i Norge bruker opp alt av jorden. Det går kanskje an å roe seg end litt, legger Farestveit til.

Både Farestveit, Olsen og Yassir er likevel enige om at de blir vanskelig dersom mye skal endres på en gang. Det vil ikke folk godta.

– Men det beste hadde vært om alle gikk litt i seg selv, avslutter Farestveit.