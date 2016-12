Sikter mot VM og OL: Martes (17) rekordmarsj – Jeg har mistet tellingen over alle medaljene mine, sier Åstveit-svømmer Marte Heggertveit etter fem norske rekorder i junior-NM.

Norges beste svømmer i klassen toppidrett for funksjonshemmede, viste nok en gang rå styrke og utklasset konkurrentene under forrige helgs junior-NM.

– Sesongen startet litt tungt, og jeg følte at jeg stagnerte litt i utviklingen min når det var konkurranse. Nå løsnet det endelig, og det var utrolig deilig, fortsetter Åstveit-jenten.

– Det ble et veldig bra mesterskap for meg, og jeg må være fornøyd med det jeg presterte, sier den suverene gullvinneren etter fire triumfer på like mange distanser.

Suveren

Heggertveit knuste nemlig alt og hentet hjem fire gullmedaljer og fem norske rekorder etter seier på 400 meter fri, (5.03.15), 500 meter butterfly, (35.18), 50 meter fri, (32.35), og 100 meter fri (1.08.34).

Åstveitjenten tok norgesrekorden i sin klasse på alle øvelsene, i tillegg til dobbel NM-rekord på 400 meteren.

– En veldig bra helg for Marte som knuste til med fem norske rekorder på fire starter. Det begynner å bli en del medaljer, og neste målene for henne nå er VM i Mexico neste år og OL i Tokyo i 2020, sier trener Preben Holm Paulsen til Åsane Tidende.

Vil hevde seg internasjonalt

Heggertveit selv vet at hun må kjenne på internasjonal motstand og erfaring det kommende året for å være rustet til VM i Latin-Amerika, og det store målet: Tokyo-VM om drøye tre år.

– Jeg har ikke så veldig mye konkurranse i Norge akkurat nå, og ønsker i større grad å konkurrer mot de aller beste internasjonalt. Det må jeg for å utvikle meg videre, påpeker hun.

– Jeg føler at jeg er i rute til å klare målsettingen min om å delta i OL i Tokyo i 2020, men først er det VM i Mexico i 2017, og håpet er å klare VM-kravet i løpet av neste år. Jeg skal trene veldig godt fremover, forsikrer hun.

Hun vet imidlertid ikke hvor mange medaljer hun har samlet de siste årene. Åstveit-jenten som fylte 17 år denne uken har nemlig vunnet de fleste distanser i bassenget.

– Jeg har mistet tellingen over alle medaljene min, sier hun etter knock-outen i Ado Arena.

Store ambisjoner

Paulsen vet han er trener for et unikt talent og snakker om treningsmengder opp mot 50 kilometer hver eneste uke i bassenget.

– Marte har de siste årene vært helt i norgestoppen i klassen for funksjonshemmede. Hun har norsk rekord på alle crawldistansene og 50m butterfly i sin klasse. Hvor mange medaljer hun har i NM-sammenheng må du nesten spørre henne om, men det begynner å bli en del!

– Neste målsetting er VM i Mexico i desember neste år, mens OL i Tokyo 2020 er det store målet på litt lenger sikt.

– Hva vil dere jobbe med for å nå målene om VM og OL?

– For å nå disse målene jobber vi først og fremst med å utvikle den aerobe kapasiteten (utholdenhet), og vi har planer om å øke treningsmengden til opp mot 50km per uke etter hvert. Teknisk har hun også utviklet seg mye det siste halvåret, noe som gjør at hun i helgen tar store steg på alle distanser! Bevegelighetstrening og styrke i kjernemuskulaturen er også områder vi vil ha fokus på fremover.

– For å nå målet om VM neste høst må hun svømme omkring 5,06 på 400fri (langbane), mens kravet til Tokyo trolig vil ligge rundt 4,57. Marte jobber seriøst og målrettet på trening, og jeg har troen på at hun kan oppnå virkelig gode resultater etter hvert!

– Vi er godt på vei, og allerede til helgen (25-27nov) er jeg og Marte på samling med landslaget på Olympiatoppen sitt toppidrettssenter i Oslo.

Flere medaljer

Under forrige helgs NM-stevne var det flere Åstveit-svømmere som imponerte. Åstveit står igjen med flere personlige rekorder og mange medaljer etter dette mesterskapet.

Totalt stilte Åstveit med elleve svømmere i aksjon, og det endte med seks gull, tre sølv og to bronsemedaljer i både JR og UM-sammenheng.

Nikolai Sørebø tok sølv og bronse på 200- og 100 meter bryst. NM-debutant Trym Døssland Bjerkvik hentet med seg to gull og ett sølv fra UM-stafettene, men fikk det ikke helt til å klaffe individuelt.