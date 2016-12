Mjelde: – En gedigen utfordring – En styrke at de viste tillit til Knutsen Mons Ivar Mjelde roser spillergruppens støtterklæringer til Kjetil Knutsen.

Det var en opplagt og snakkesalig Mons Ivar Mjelde som møtte Åsane Tidende og resten av pressen på Myrdal i kveld etter å ha ledet sin første Åsane-trening.

– Det er veldig mye talent i spillergruppen i Åsane, og det var fair av Kjetil å slippe meg til i dag før spillerne tar litt ferie. Han har imponert i jobben med Åsane,de har fått mye ut av ressursene sine, og nå blir det min jobb å ta laget videre, sier Mjelde.

De siste ukene kaos i klubben stjal naturlig nok mye av oppmerksomheten på pressemøte, uten at Mjelde vil si for mye om det.

– Det er noe som ligger utenfor min kontroll. Av respekt for klubben ønsker jeg ikke å kommentere så mye rundt det som har skjedd, påpeker han.

– Hvordan er ditt forhold til Roald Bruun-Hanssen?

– Jeg har snakket med Roald i dag, og hans fokus i klubben blir Myrdal idrettsanlegg og aldersbestemt fotball i klubben. Jeg har absolutt ingen problemer i forholdet mitt med han, sier Mjelde, som jobbet med nettopp Bruun-Hanssen i Brann, et forhold som ikke var rosenrødt.

– En styrke

Han kommenterte imidlertid den massive støtten både Kjetil Knutsen og støtteapparatet hadde i spillergruppen etter bråket som splittet styret, og kokte ut i et opphetet styremøte forrige uke.

– At spillerne viste så stor støtte til Kjetil Knutsen og støtteapparatet når det stod på som verst, er en styrke. Det er herlig at en trener opplever støtte fra sine egne spillere, sier han og legger til:

– Det er noe som ikke bør snus til noe negativt. Jeg har stor respekt for en spillergruppe som har meninger og tør å stå opp. Det handler om lojalitet, forklarer den tidligere Start, Bryne, Fredrikstad- og Brann-treneren.

Mjelde innrømmer at han ikke ønsket å fortsette i Fredrikstad grunnet familiesituasjonen og at «timingen» var god med tanke på Åsane-jobben.

Spesielt

– Det er klart at jeg har aldri kommet inn i en klubb under så spesielle omstendigheter som nå, men nå ser jeg frem til min nye jobb. Det er ikke en klubb med Tippeliga-erfaring, men en mindre klubb som for tre år siden spilte i 2. divisjon, og har utviklet seg enormt. Nå får de inn en trener med mye erfaring, og jeg liker veldig godt den dugnadsånden som er i klubben.

Han avfeier at sin nye jobb på Myrdal er et steg ned i karrieren etter at han forlot et Fredrikstad med proffspillere og et langt større budsjett enn i Åsane.

– Dette er ikke en ventejobb. En gedigen utfordring som er minst like stor som i de andre klubbene jeg har vært i. Det er et ungt og fremmadstormende lag, og jeg gleder meg til utfordringen.

– Hvordan ønsker du å spille med Åsane, Mjelde?

– Jeg har jo lyst til å spille Brann-fotball med 4-4-2, og backer som kommer høyt i banen, men vi får se. Laget trenger kanskje flere lederfigurer, en bedre balanse, for veldig mange unge spillere har dratt lasset frem til nå.

Assistent på vei inn?

Han bekrefter samtidig at det jobbes på spreng med å få på plass et støtteapparat, og erstatteren til Morten Kalvenes kan være en tidligere Åsane-trener.

– Er Tom Mangersnes et aktuelt navn?

– Vi jobber med det nå, og det kan skje noe der innen kort tid, men det er prioritet nummer en nå, sier han.

Helge Føllesdal tror Mons Ivar Mjelde kan bidra til å skape en større interesse enn det som var tilfelle i sesongen som var, hvor Åsane hadde tredje lavest tilskuersnitt i divisjonen.

– Mons Ivar Mjelde kan bygge klubb, og jeg tror det faktumet at han er på plass i Åsane, kan gi en smitteeffekt, og en større interesse for A-laget.

– Nå vil vi legge bak oss alt bråket, se fremover, og konsentrere oss om det som skal skje.

Joakim Hammersland er spent på sin nye trener.

– Jeg gleder meg til å jobbe med Mons, og det er viktig å få frem at spillergruppen aldri har vært negativ til Mjelde. Vi kommer til å stå bak han slik vi gjorde med Kjetil. Det er en sammensveiset gjeng og et sterkt samhold i gruppen, påpeker Arna-gutten.