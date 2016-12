Går hardt ut mot bompengeforslag – Jeg mener vi må se på om prisen samsvarer med nytten, og kanskje bør vi vurdere andre transportalternativer til bybanen, sier formann i Bergen Fpu, Martin Virkesdal Jonsterhaug (16) fra Vikaleitet. Han stiller seg svært kritisk til bompengestasjonene som muligens settes opp i Åsane.

Forrige uke skrev Åsane Tidende at Sekretariatet for Bymiljøpakken i Bergen kommune hadde foreslått en rekke nye bomstasjoner i bydelene. Dette kan bety bompengeavgift i Vågsbotn og Salhus for åsabuenes del. Både vegvesenet, jernbaneverket, fylkeskommunen og byrådet sitter i styringsgruppen til Bymiljøpakken.

Gav bare smuler

– Det er en styringsgruppe som skal vurdere måter å finansiere bybanen, og de har nå vurdert å sette opp to bomstasjoner i Åsane, sier Jonsterhaug, men understreker at dette ikke er et politisk forslag ennå.

– Likevel er det sentrale politikere fra Arbeiderpartiet som har gått ut og sagt at bergenserne må betale dersom det ikke blir bevilget mer støtte fra staten.

Jonsterhaug synes det er paradoksalt at Arbeiderpartiet mener dette.

– Saken er at Frp gir langt mer penger til dette formålet enn det Ap gjorde da de satt i regjering. De gav bare smuler selv, bare 10-15 prosent, mens Frp nå gir 50 prosent i støtte.

Negativ konsekvens

Den unge og engasjerte formannen tror det kan være lurt å se på hvorvidt prisen på den nye bybanen samsvarer med nytten, og om det kanskje finnes bedre alternativer.

– Vi har foreslått både elektriske busser og superbusser, men jeg mener det er lokalpolitikernes ansvar å finne gode løsninger. Akkurat nå er det Arbeiderpartiet som styrer der, konstaterer Jonsterhaug.

Han synes det har blitt brukt utrolig mye penger på bybanebygging, og at vi burde tørre å se på andre løsninger.

– Spesielt dersom konsekvensen blir å få flere bomstasjoner i Åsane. Det har også vært snakk om å sette opp to i Arna ettersom mange bilister har valgt å kjøre rundt Arna i rushtiden.

Urettferdig

Jonsterhaug synes det er på tide at man begynner å lytte til lokalbefolkningen.

– Vi i Frp snur oss rundt og spør folket hva de ønsker. Hva om vi som faktisk skal bruke bybanen, egentlig ikke ønsker dette?

Han påpeker at selve driften av bybanen også vil være en utgift.

– Vi må finne ut om det er verdt det! Jeg synes ikke bybanen skal ramme lokalbefolkningen så hardt.

Intet politisk forslag

Åsane Tidende har også vært i kontakt med Geir Steinar Dale fra Arbeiderpartiet. Han ønsker også å presisere at det ikke foreligger noe politisk forslag om innføring av bomstasjoner.

– Historisk sett har staten gitt altfor lite i støtte til utbygging av bybanen, medgir Dale.

Han påpeker at selv om Fremskrittspartiet har gått til valg på å fjerne bompengene, risikerer vi å måtte betale mer dersom den borgerlige regjeringen ikke velger å øke støtten til bybanebyggingen.

– Jo mer staten betaler, jo mindre betaler bilistene. Så enkelt er det, slår Dale fast.

Et bedre tilbud

Dale understreker også at Arbeiderpartiet, Kristelig folkeparti og Venstre mener at Åsane fortjener et bedre kollektivtilbud.

– Etter at vi vant valget i 2015 har antall bussavganger i bergensområdet økt med over fire hundre, og samtidig har alle partiene i bystyret, også FrP, vedtatt ønsket om framdrift i bybaneutbyggingen, konstaterer han.

– Kombinert med flere bussavganger vil bybanen gi åsabuene et mye bedre kollektivtilbud.

For galt

Geir Steinar Dale har registrert at enkeltpersoner i Høyre og Frp vurderer utsettelse av bybanebyggingen til Åsane.

– Enten skrinlegging av hele prosjektet eller økning av eiendomsskatten for å kunne finansiere utbyggingen. Vår svar til dette er klart: bybanen skal bygges til Åsane. Eiendomsskatten skal ikke økes, og staten bør bidra med 70 prosent av kostnadene.

Dale synes det blir for galt å avslutte bygging av bybanen nå som Åsane snart står for tur.

– Det er ingen bydel som har større behov for stabil og hurtig kollektivdekning enn Åsane.



Les mer om dette i ukens utgave av Åsane Tidende.