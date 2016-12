– Holdningene til yrkesfag bør endre seg I dagens samfunn er det uendelige valgmuligheter når det kommer til utdanning, skole og yrke. Er det viktig med status? Er det viktig hva foreldre og venner mener? Er det bedre å velge allmennfag fremfor yrkesskole?

Åsane Tidende møter tre engasjerte elever som alle er med i russestyret på Åsane videregående skole. Lise Aguilera Osa (18), Wasinee Hansuri (18) og Murtada AL-Fihry (19). De to sistnevnte er også med i elevrådet. Felles for de tre elevene er at de har valgt å gå allmenn påbygg etter to år med yrkesrettet skolegang

Høy og lav status

– Tror dere det er viktig med status når det kommer til yrker?

– Ja, mange synes det er viktig med status og er ute etter en status-jobb, mener Osa.

Hansuri, som har planer om ta utdannelse i militæret, tror også at bakgrunn er ganske viktig.

– Man må gjerne ha et bra rykte for å komme inn i militæret.

AL-Fihry opplever også at er viktig hva slags skole man går på. Enkelte skoler har bedre rykte enn andre, noe som fører til lav eller høy status.

– Det er typisk at folk spør hverandre: hvilken skole går du på?

Osa nikker enig.

– Responsen blir gjerne litt bedre hvis man sier at man går på Amalie Skram, sier hun.

AL-Fihry påpeker også at elever som velger studiespesialiserende kanskje får litt høyere status enn de som velger yrkesrettet skolegang.

– Jeg kjenner et par som går allmenn, og de er litt høy på pæren, smiler han.

Osa ser ingen grunn til at det skal være slik.

– Det er jo smart å velge yrkesrettet skolevei, for da kan man velge så mye. Ønsker man å studere på universitetet senere, kan man jo ta et år med allmenn påbygg.

Foreldres innblanding

Hvilke linjer gikk dere i fjor?

– Jeg gikk service og samferdsel, sier Osa, som har en drøm om å bli flyvertinne.

– Men jeg måtte vente et år før jeg kunne søke om å jobbe på flyplassen, så derfor valgte jeg å bruke tiden til å ta påbygg, forklarer hun.

AL-Fihry forteller at han gikk TIP (teknikk og industriell produksjon).

– Jeg gikk helse, svarer Hansuri, som gjerne vil kombinere helsearbeid med militæret.

– Jeg vet ikke helt hva jeg vil bli ennå, medgir Al-Fihry, men legger til at han gjerne vil ha en jobb som gir muligheten til å hjelpe folk.

– I tillegg vil jeg ha noe variert, noe som ikke er likt hver dag, fastslår han.

– Tror dere mange foreldre blander seg i barnas valg av yrker?

Elevene nikker.

– Ja, man har jo de foreldrene som sier: du skal bli lege, smiler AL-Fihry.

– Noen foreldre sier: det viktigste er at du studerer, skyter Hansuri inn.

Osa forteller at hennes far var mest opptatt av at hun skulle trives.

– Pappa sier: det er du som skal stå opp hver morgen og gå til denne jobben.

– Har dere noen eksempler på typiske statusyrker?

– Lege er et statusyrke, svarer AL-Fihry fort.

Oda tror at også advokater går under den kategorien.

Viktigst å trives

Elevene blir spurt om de kommer på noen yrker som ikke får nok anerkjennelse.

– Kanskje bussjåfører, tror Hansuri, og legger til at det er en del i denne yrkesgruppen som tjener godt.

Osa har opplevd negative bemerkninger de gangene hun har nevnt at hun ønsker å bli flyvertinne.

– Noen sier at jeg vil komme til å tjene dårlig og slikt, medgir hun.

Elevene opplever at det handler mye om penger når man skal rangere yrker, og at noen valg er langt mer populære enn andre.

– Hva burde man gjøre med dette?

– Det er kanskje mulig å slutte å dømme folk etter det yrket de har, mener Osa bestemt, og nevner vaskehjelp som eksempel.

– Man bør for eksempel ikke se ned på de som er vaskedamer.

De tre ungdommene opplever også at enkelte blir sett ned på dersom de jobber for lenge i dagligvarebutikker.

– Jeg tenker at så lenge de trives så går det fint. Det er det viktigste, mener Osa.

– Vi kan starte hver for oss med å si at vi er stolte over det vi holder på med, mener Hansuri.

AL-Fihry er enig. Han kjenner en som jobber på Rema 1000 og som trives der.

– Det viktigste er å være fornøyd med jobben. Det spiller ingen rolle hvor man er, så lenge man har noe å glede seg til.

Holdningsendring

Både Osa, Hansuri og AL-Fihry er enige om at det egentlig er altfor mange yrker å velge mellom, og at det derfor kan bli vanskelig å bestemme seg tidlig.

– I tillegg er det utrolig mye samfunnspress, og det er mange ting som alle må gjøre. Jeg synes det bør bli større aksept for å være lærling, synes Osa. Hun var den eneste som valgte yrkesfag i sin klasse på ungdomsskolen.

– Mange sier at man bør gå allmenn, og at det alltid er best. Både lærere, rådgivere og andre elever. Men det er ikke sant at man er helt bundet dersom man tar yrkesrettet utdanning, konstaterer Osa.

– Jeg er også glad for at jeg gjorde det jeg selv ville, sier Hansuri enig.

– Jeg husker at det var en som så dumt på meg da jeg sa at jeg ikke ville gå vanlig allmennfag, skyter Osa inn.

Alle tre er enige om at holdningene til yrkesfag bør endre seg.

– Det virker ikke som alle skjønner at det er opp til hver enkelt å velge dette, sier Osa til slutt.