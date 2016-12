– En milepæl for Almåsgårdene Elektrisk anlegg på plass i Laurahuset. Opprustingen er for alvor i gang på Almåsgårdene med stadig flere bidrag fra næringslivet.

– Engasjementet fra de frivillige har så langt betydd alt i arbeidet med få tatt vare på gårdene i prosessen med opprustingen. Nå når stadig flere fra næringslivet stiller opp, lover det bra for fremtiden. Vi håper enda flere aktører fra næringslivet vil bidra.

Det sier Marianne Herfindal Johannessen til Åsane Tidende.

Almåsgårdens venner trakk det lengste strået om leieavtalen som Åsane Tidende har omtalt før, og er nå godt i gang med å fortsette å oppruste, og bevare en av bydelens sterkeste, historiske merkevarer.

Lang prosess

– Det har vært en lang prosess å komme dit vi er nå, fortsetter Johannessen, som har vært opptatt av Almåsgårdene i mange år. Almåsgårdens venner har signert avtale med Bergen kommune om leie de neste 40 årene. Hensikten er å sette Almåsgårdene i stand som kulturminne og kulturmiljø, og la stedet komme allmenheten, spesielt barn og unge, til nytte og glede, sier hun.

– Det er lagt ned veldig mye arbeid her oppe av fantastisk flinke folk som gjør dette frivillig, men mye gjenstår. Dette er et så stort prosjekt at man må skynde seg langsomt, ta hus for hus, og bit for bit, fortsetter hun.

– Det å sette Almåsgårdene i stand igjen er et så stort prosjekt at vi er avhengige av bidrag fra næringslivet i tillegg til det vi selv kan gjøre på frivillig basis, og det Bergen kommune bidrar med. Flere lokale aktører har allerede ytt betydelig støtte, her må nevnes Sparebanken Vest som har gitt oss kr. 50 000 til arbeidet med å få et sikkert gulv i ”Kalles” løe på Almås (bnr. 4, navn etter Karl ”Kalle” Almås som var den siste som bodde på Almås). Steinsenteret v/ Sjur Arvid Toppe er en annen lokal næringslivsaktør som har bidratt med mye materiell til oss, noe vi setter stor pris på.

– Skal ikke moderniseres

Johannessen er klar på at oppgraderingen av Almåsgårdene ikke dreier seg om å modernisere bygningene på noe vis, tvert i mot.

– Husene skal ikke endres eller gjøres moderne, men tilbakeføres til slik de var når byggene var i god stand. Sjelen og historien må ivaretas, samtidig er det behov for å skifte ut mye, som råtne bygningsdeler, reparere tak som ikke er tette og murer som forvitrer.

Endelig lys

På vandring i idylliske omgivelser som tar oss tilbake flere hundre år i historien, kom det mest moderne gjennombruddet nylig. Det har ikke vært strøm i husene på Almåsgårdene de siste årene, noe som gjør det nesten umulig å ivareta bygningene.

– Våningshuset på bnr.1 har nå fått lagt inn elektrisk anlegg. Dette har vi fått installert omtrent gratis av BI elektro. De har fått med seg flere underleverandører til å bidra med elektrisk materiell, mens de selv har tatt seg av selve arbeidet, utdyper hun.

Vil skape engasjement

Tore Haukås, daglig leder i BI elektro, sendte denne mailen som startet slik, til potensielle leverandører for å skape interesse og engasjement i det lokale næringslivet.

”I en travel tid - er det viktig å også stoppe opp og se seg bakover, i en tid da alt skal gå så fort, da alle skal ha alt av hjelpemidler og alltid skal være tilgjengelig. Når alt skal postes på instagram, Facebook og Ttwitter, da gjør det godt å kunne gå 80 år tilbake i tid, tilbake til en tid da det ikke var innlagt vann, kun en lyspære i stuen, enkel-lags vinduer, en liten lekkasje fra taket, ikke vei frem til huset”.

– Tores E-post virket etter hensikten. Vi er utrolig glade for at kommunen og det lokale næringslivet vil være med å bidra, og at vi nå har fått strøm er en milepæl for oss. Med strøm går det an å sikre et stabilt klima i huset, noe som vil motvirke forfall. Å få med flere aktører i nærmiljøet er utrolig viktig og avgjørende for arbeidet videre. Fantastisk at Tore Haukås er med å bidrar, det vil nok føles som en sterk motivasjon for de frivillige som har jobbet her i flere år allerede. sier hun.

– Et idyllisk sted

Selv er han glad for å bidra til å sikre et av Åsanes viktigste kulturminner.

– Det mest spesielle er nok at selv om det installeres nytt el-anlegg i Laurahuset på Almåsgårdene, river man ikke ned gamle ledninger og sikringsbokser. På Almås blir det gamle el-anlegget beholdt, slik at alle kan se hvordan det gamle anlegget så ut, selv om det ikke er strømførende. Dette synes vi er en fin måte å vise hvordan det har sett ut og hva vi har endret.

– Almåsgårdene er et idyllisk sted der mye av Åsanes historie fremdeles er bevart, det er et sted som nærområdet, bydelen og hele Bergen kommune bør være oppmerksom på. Vennelaget for Almåsgårdene gjør et viktig stykke arbeid, det gjør det enkelt for oss som firma å støtte opp.

Tore Haukås ønsker samtidig å benytte anledningen til å oppfordre andre i det lokale næringslivet til å ta del i dette viktige arbeidet for bevaring av vår lokale historie.