Lysløypen på Hjortland: – En skjult skatt – Vi bruker Hjortlandløypen hele året, og det er trist å se den forfalle, sier styremedlem i Norna-Salhus Åsmund Aas Andersson.

Disse ungdommene trener på Hjortland hver uke, og håper flere ønsker å engasjere seg i arbeidet som hindrer lysløypen å gro igjen.

– En kjempebra plass å trene. Vi håper noe blir gjort her, så vi kan fortsette, og kanskje få enda bedre løype, sier de fire Norna-Salhus-ungdommene, Mathilde, Nora, Eirik og Sondre da vi tar dem med til Lysløypen på Hjortland.

Åsane Tidende omtalte for to uker siden lysløypen på Hjortland som har forfalt de siste årene. Venstre-politiker Ander Skoglund sa følgende:

– Rust opp lysløypen på Hjortland, eller legg den ned, eventuelt legg den til et annet sted i Åsane, dette er tross alt den eneste løypen i bydelen, men den ser ut som en spøkelsesby, sa han.

Kommunen viste videre til at løypen ligger på privateid grunn, mens skikretsen i Hordaland gjorde det klart at de vil prioritere Fana, som allerede har to lysløyper.

– Hjortlandløypen er ypperlig til å trene for oss, både intervalltrening og lengre løp. Det er fantastisk fint der, og en veldig fin arena til mange idretter både på sommer- og vinterstid, sier styremedlem i Norna-Salhus, Åsmund Aas Andersson.

– Stort potensial

– Akkurat nå har vi kun områdene rundt Liavannet som alternativ på vinterstid. Løypen på Hjortland er fullstendig gjengrodd, underlaget er dårlig, mange lys har ikke strøm, og det er synd, fordi det er et strålende potensial der ute, påpeker han.

Han undrer seg over at skikretsen fortsetter å prioritere Fana, og er skuffet over at kommunen ikke kan gripe inn grunnet tomten lysløypen ligger på.

– Vi har trent på Hjortland i hele år, og det er trist å se at ingenting blir gjort her. Det er merkelig at Fana prioriteres også denne gang, når Åsane kun har denne lysløypen. Det er fullt mulig å få gjort en jobb her, om flere går sammen om det, og ønsker at det skal skje noe. Kommunen og skikretsen kan sikkert bidra også, mener han.

– Vi må engasjere oss

Han ønsker en dugnadsinnsats velkommen, men innser at det trengs midler utenfra for å få det til.

– Vi kan selvsagt gjøre en dugnadsjobb der sammen med andre idrettslag, men trenger nok uansett at kommunen bidrar med midler da løypen er såpass gjengrodd og slitt. En burde lagt grus/sagflis langs hele løypen slik de har i lysløypen på Fløyen, nå er det deler av løypen en stor myr. Oppruster man kan løypen bli en allsidig arena for både ski, løping og terrengsykling.

– Løypen ligger ved foten av et vinterparadis. I fjor gikk folk i en halv meter puddersnø fra Hjortland til Vikinghytten. Stor parkeringsplass er det også, så her ligger alle forholdene til rette. Handling må til.

Nå maner han sitt eget idrettslag og flere i bydelen til å engasjere seg i opprustingen av Hjortland.

– Jeg kjenner mange innenfor idretten i Åsane som ønsker å trene alternativt om vinteren, og som ser på Hjortland som et prefekt sted til nettopp det. Vi er klare for å gjøre en innsats her ute, men det vil bli enklere om flere idrettsmiljøer, kommunen og skikretsen også involverer seg, sier han.

Han nevner områdene rundt Veten som et potensielt sted for en ny lysløype, men tror opprusting av Hjortland er det beste alternativet.

– Hjortland er helt klart best, og jeg tror flere ønsker å gjøre løypen bedre. Dette kan være mulig å gjøre selv. Hjortland er en skjult skatt, som dessverre er falleferdig.

– Helseforebyggende

Jonathan Byrkjenes er sportslig leder i Norna-Salhus. Han mener lysløypen er en viktig arena for aktiviteten i hele bydelen.

– Vi har interesse i lysløypen, og mener en fungerende løype vil gi helseforebyggende mosjonsglede i Åsane, kommenterer han.

Geir Iden er mangeårig medlem i Åsane Cykleklubb. Han tror det er mulig å gi lysløypen på Hjortland nytt liv, men antyder at andre alternativer muligens er bedre.

– Alt er mulig, men det er en litt gammeldags løype, og den passer ikke veldig godt til langrenn i alle fall, det er den for smal til. Det er et veldig fint område, og det er helt sikkert mange i lokalidretten som ønsker å bruke denne oftere. Kanskje det er bedre å bruke krefter andre steder i Åsane, sier Iden.