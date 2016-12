– Vi må bruke refleks for å ikke bli påkjørt På Luciadagen var det tradisjonen tro refleksaksjon på Haukedalen skole i regi av FAU, og med besøk av politiet. – Vi må bruke refleks, slik at vi ikke blir påkjørt av bilene, sier Aurora (6 ½).

På under en time ble 350 reflekser delt ut til barna på Haukedalen skole før skolestart på årets Luciadag. Pia Osen Bøe (11), Helle Aas (11) og tvillingene Aurora og Even Veen Torkildsen (6 ½) var noen av elevene som mottok refleks, pepperkake og klementin på morgenkvisten.

– Det er viktig å bruke refleks, sier Even.

Søsteren nikker.

– Ja, slik at vi ikke blir påkjørt av bilene, sier hun.

Venninnene Pia og Helle pleier å benytte refleks i mørket.

– Ja, alle bør gjøre det. Da blir de tryggere i trafikken, sier de to elleveåringene til Åsane Tidende.

Håper flere følger etter

Den årlige refleksaksjonen på Haukedalen skole er i regi av FAU. I tillegg til at foreldrene delte ut reflekser, pepperkaker og klementiner, kom politiet på besøk. Barna samlet seg rundt politibetjentene. Bjørn Harald Aarre-Nilsen synes det er flott at FAU tar tak i trafikksikkerhet på denne måten.

– Nå er vi inne i den mørke årstiden, og det er viktig at barna er synlige på vei til skolen. Refleksaksjonen er et supert tiltak, og vi håper at flere skoler vil gjøre det samme, sier politibetjenten ved Bergen Nord politistasjonsdistrikt.

Aarre-Nilsen forteller at han har inntrykk av at de unge er flinke til å bruke refleks, men legger til at de voksne kan ha litt å lære av barna på dette feltet.

– Mange er flinke til å utstyre ungene sine med reflekser, mens de glemmer gjerne seg selv, sier han.

Politiet hadde med seg rundt 60 refleksvester, og det tok ikke lange tiden før alle var delt ut til ivrige elever på Haukedalen.

– Helt supert at vestene er populære, sier Aarre-Nilsen med et smil.

En påminnelse

Anne Marie Fenstad, FAU-representant ved Haukedalen skole, forteller at målet med den årlige aksjonen er å skape oppmerksomhet rundt hvor viktig det er at skolebarna bruker refleks, for å bli sett i mørket når de går til skolen.

– Mange er allerede flinke til å bruke refleks, mens andre kan bli bedre. Det er uansett viktig at vi hele tiden minner barna på dette. Den siste tiden har det vært flere ulykker og nestenulykker rundt omkring i Bergen, sier Fenstad.

Hun og resten av FAU delte ut 350 reflekser, som de har mottatt fra Trygg trafikk, og det ble tomt før skoledagen startet på Luciadagen. Fenstad setter pris på at politiet tok turen innom for å bidra til refleksaksjonen.

– Det styrker budskapet vårt, og gjør at barna skjønner at bruk av refleks er viktig og at dette ikke bare er noe foreldrene maser om, avslutter Anne Marie Fenstad.

