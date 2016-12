Blir Mjeldes assistent – Jeg forhandlet med Rosenborg frem til i går, sier Mangersnes.

Åsane fotball bekrefter at den tidligere Åsane og Løv-Ham-treneren returnerer til Myrdal ni år etter at han forlot klubben sist. Han kommer fra stillingen som assistenttrener i Bodø/Glimt, som Åsane møter i neste års Obosliga.

Det var imidlertid en annen klubb som var i lengre forhandlinger om å sikre seg fyllingsdølens tjenester. Så seint som i går satt Mangersnes i møter med Rosenborg.

– Jeg satt i forhandlinger med Rosenborg frem til i går. Med familie i Bergen, og jobben jeg hadde i Bodø, måtte det noe ekstraordinært til for at jeg skulle fortsette å jobbe borte fra Bergen. Rosenborg var det, men etter lengre møter fant vi ut at det ikke kom til å bli en avtale, sier han til Åsane Tidende.

– Jeg har hatt en god dialog med Åsane lenge og visste at de var interesserte. De viste en ekstremt god forståelse for min situasjon da jeg forhandlet med Rosenborg, og det har jeg stor respekt for.

Dermed ble det altså klubben hvor han startet sin trenerkarriere valget falt på.

– Åsane passet veldig bra nå. Jeg omstilte kjapt tankegangen og ser frem til å dele mine erfaringer i Åsane, og å jobbe med Mons Ivar Mjlede, som jeg har gode relasjoner til fra tidligere.

– Det var her jeg startet min trenerkarriere, og jeg hadde aldri hatt den erfaringen jeg har nå, hadde det ikke vært for de årene på Myrdal, sier han.

Mangersnes var en del av oransjetrøyenes trenerteam fra 2002-2007, og har seinere jobbet mye med fotballanalyse i blant annet Brann og Sogndal.

Han uttalte til Åsane Tidende tidligere i år at dette var klubben i hans hjerte. Nå skal han danne team med Mons Ivar Mjelde inn mot ny sesong.