Avsluttet jubelåret på mesterlig vis: – En gullalder for korpset vårt – Et uforglemmelig år, sier tubasolist Elise Haukedal (14) etter at Tertnes skoles musikkorps satte punktum med sin tredje store tittel i 2016.

Tertnesmusikantene kan se tilbake på et strålende år. EM-tittelen i Lille ble etterfulgt av NM-triumf, før korpstalentene fra Åsane avsluttet året med seier i Mangerfestivalen.

– Det var veldig gøy å vinne Mangerfestivalen mot sterk motstand, og det markerte slutten på et fantastisk år for oss. Nå er det kun en julekonsert igjen, så er det forberedelser til Hordablæsten, fortsetter Haukedal, som er tubasolist i Tertnes skoles musikkorps.

Tertnes Skoles musikkorps deltok med både hovedkorps og juniorkorps, i tillegg til at basstrombonist Martha Eikemo Andersen stilte opp i en egen solistkonkurranse.

Haukedal innrømmer at årets utgave av skolekorpset er et av de beste noensinne, og hun vil aldri glemme det historiske jubelåret.

– Et år jeg aldri vil glemme, helt uforglemmelig. Vi har nådd toppen, og dette var tidenes år for oss. Vi opplever en gullalder for korpset vårt, sier 14-åringen.

– Fantastisk bra

Ingunn Bratland, leder for Tertnes skoles musikkorps, var imponert etter nok en triumf.

– Det var veldig kjekt å se at korpset fremdeles holder seg i toppen, selv om noen musikanter har måtte slutte siden sist. De spilte fantastisk bra, og slo Manger Skulemusikklag med hele to poeng, sier hun.

Korpset tok gullet med sine 95 poeng, men også juniorkorpset imponerte i Manger.

– Vi hadde jo også Juniorkorpset med, og de stilte i juniorklassen. Her var det ingen plassering, men juniorene vant Radøy kommunes vandrepokal for "beste heilskapsinntrykk ved fremføringa" uansett divisjon. Veldig stolt av de også.

Begge korpsene fikk kjempegode og konstruktive tilbakemeldinger fra dommerne.

Overrasket over seieren

Forventet at det gikk så bra?

– Det er alltid spennende å starte en ny sesong, for besetningen endrer seg jo. At det var forventet at de skulle vinne kan vi overhodet ikke si, men veldig kjekt når det slo til.

Hvilken steg har korpset tatt etter den historiske EM-triumfen i sommer?

– Etter vi kom tilbake fra Lille i Frankrike i mai som regjerende Europamester kunne vi ikke hvile lenge. I juni var det et nytt Norgesmesterskap der vi skulle forsvare NM-tittelen fra i fjor. Utrolig imponert over at korpset også i år klarte å bli Norgesmester, selv om de bare hadde en måned på seg til å øve inn NM-stykket.

I rute til nytt EM

Tertnes-gjengen virker dermed å være i svært godt slag til å forsvare EM-tittelen, som neste år går i Belgia. Da trenger imidlertid korpset økonomiske midler for å få muligheten til det.

– Det var en stor opplevelse for oss å delta i EM i år, og vi har selvfølgelig veldig lyst til å delta også til neste år. Men det er jo ikke til å komme fra at det er et økonomisk spørsmål vi må ta stilling til. To turer to år på rad for å representere Norge i utlandet er ikke billig, og vi er på jakt etter sponsorer som kan støtte oss.

– Musikalsk sett skal TSM stille i konkurransen Hordablæsten i februar. Her regner vi med at mange Hordalandskorps vil stille. Hordaland er et ganske sterkt korpsfylke og flere av Norges beste korps er hjemmehørende her. Konkurransen vil være hard, og vil ruste oss godt til EM i Belgia i april.

Tertnes sine prestasjoner har også lagt til rette for flere skolekorps. Forrige gangs motstander blir dermed også en konkurrent i Belgia til våren.

– Siden TSM er regjerende Europa- og Norgesmester er vi på en måte dobbeltkvalifisert til å delta i EM 2017. Dette har resultert i at Norges musikkorpsforbund har valgt å sende to skolekorps til EM. De vil derfor også sende korps nummer to fra NM, nemlig Manger skulemusikklag.

– Viktig pekepinn

Erlend Stenhjem i Tertnes skoles musikkorps sitt styre mener fremtiden ser lovende ut for de unge musikantene før et nytt stort år står for tur.

– For korpset så er dette en viktig konkurranse i og med at en får prøve seg mot topp motstand, og får en viktig pekepinn på hvordan en ligger an i en nystartet sesong. Denne gangen var det kanskje ekstra viktig med tanke på EM i Oostende i slutten av april, der TSM deltar for å forsvare EM tittelen fra Lille 2016.

– Innsats og resultat i helgens konkurranse var meget bra:

Juniorkorpset gjorde et sterkt inntrykk i sine piratkostymer og vant Radøy kommunes vandrepokal for “beste heilskapsinntrykk ved fremføringa” uansett divisjon.

– Martha på basstrombone stilte som solist i egen solistkonkurranse og fikk en velfortjent 1. plass.

Dommerkommentarene til Juniorkorps og Hovedkorps var fullt av gode tilbakemeldinger..

TSM sin tubasolist, Elise, fikk følgende kommentar fra dommerpanelet: «Kort og godt utrolig strålende solistisk prestasjon», Ikke mer å si om den saken, sier Stenhjem.