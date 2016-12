Historisk lek på kirkebakken I juni er det 100 år siden Salhus skole offisielt ble åpnet, og feiringen har allerede startet. Nylig deltok elevene på en historisk julegudstjeneste med påfølgende lek på kirkebakken. – Gøy og spennende, sier barna.

Til tross for at det ennå er omtrent seks måneder igjen til den eksakte datoen for 100-årsjubileet til Salhus skole er markeringen allerede i gang. I forrige uke var skolen i kirken, og denne gangen fikk barna oppleve en annerledes, historisk julegudstjeneste med påfølgende lek på kirkebakken.

– Det var fint og kjekt da vi var inne kirken, sier June (7 ½).

Etterpå var hun skikkelig ivrig på sekkeløp sammen med Adam (7 ½) og en rekke andre elever ved skolen.

– Sekkeløp er både gøy og slitsomt, sier June med et stort glis.

Klassekameraten nikker bekreftende.

– Ja, det var kjempegøy, sier han.

Jesus og gamledager

Åtteåringene Magnus og Christian Magnus synes også det var gøy med en annerledes dag i og ved kirken.

– I dag har det handlet litt om Jesus siden det er jul, og litt om gamledager fordi det er 100 år siden skolen vår ble laget, forteller de to kompisene.

Liv Svanhild Grøneng, avdelingsleder ved Salhus skole, forteller at tanken om en historisk gudstjeneste fra tidlig 1900-tall kom da markeringen av skolens 100-årsjubileum ble planlagt.

– Presten tente på ideen med en gang, sier hun med et smil.

Menigheten sørget også for bål med pølser og pinnebrød til alle sammen etter julegudstjenesten med historisk vri.

– Det er deres gave til oss i forbindelse med 100-årsdagen, forteller Grøneng.

Datidens Facebook

Bernt Forstrønen, prest i Salhus kirke, synes det var en fin opplevelse å ha en historisk julegudstjeneste sammen med Salhus skole.

– Da kirkeklokkene ringte gikk vi 100 år tilbake i tid, og elevene var flinke til å oppføre seg som om vi var i 1916, sier presten.

I kirken snakket presten om hvorfor vi feirer jul, og da både i 1916 og i dag. Barna deltok med å lese juleevangeliet og å tenne lys. Etterpå var det samling på kirkebakken, slik som var vanlig for 100 år siden etter gudstjenesten på søndager.

– På den tiden var kirkebakken det sosiale møtestedet. Der foregikk handel og forretning, men også sladder og deling av nyheter. Det var rett og slett datidens Facebook, sier Forstrønen med et smil.

Engasjerte elever

Forstrønen fremhever at kirkebakken var et viktig møtested for bygden, og mens de voksne sladret og drev med handel lekte barna. Etter julegudstjenesten fikk elevene på Salhus skole teste tradisjonsrike leker som vippe pinne, hesteskokast og sekkeløp. I tillegg var det tid for pølser og pinnebrød over bålpannen. De engasjerte barna storkoste seg med aktiviteter og mat.

– Det har vært veldig gøy og spennende i dag alt sammen, sier Synnøve (10) og Rebekka (8).

Nede på parkeringsplassen er en ivrig gruppe elever i gang med å lære seg spillet vippe pinne, mens rett ved siden av kirken er det sekkeløp som gjelder.

– Jeg har hoppet masse i dag, og har hatt det kjempegøy, avslutter June.

Les hele artikkelen og se flere bilder i papirutgaven av Åsane Tidende.