Millionbeløp til Rollandsparken – Dette har vi jobbet for lenge, og endelig fant vi et økonomisk handlingsrom, sier Åsane-politiker Per-Arne Larsen (V).

Nå investeres 2,1 millioner kroner til opprusting.

Flere politikere har lenge kjempet for midler til opprusting av Rollandsparken, som Åsane Tidende har omtalt en rekke ganger de siste årene.

Det tidligere byrådet bevilget først fire millioner kroner til å ruste opp grøntområdene på Rolland gjennom prosjektet «barnas byrom». Men det daværende byrådets budsjettforslag vraket planene.

Nå har bystyret i Bergen bevilget 2,1 millioner kroner til Rollandsparken, i tillegg til at tre millioner fortsatt ligger inne i budsjettet.

– Det var en gledens dag i bystyret på onsdag angående Rollandparken da vårt byråd bevilger 2,1 millioner kroner slik at den nødvendige rehabilitering skjer i Rollandsparken, sier Stig Morten Frøiland (Ap) til Åsane Tidende.

– Endelig er midlene på plass

Åsane Tidende treffer bystyrerepresentant Lillian Vangberg (Ap), Per-Arne Larsen (V), og Marianne Skjelbred, som lenge har vært svært engasjert i Rollandsområdet.

Larsen har jobbet lenge med opprustingen av Rollandsparken, og er svært glad for at brikkene endelig har falt på plass til frigjøring i budsjettet for parken.

– Vi er veldig glad for at disse pengene nå endelig er satt til dette arbeidet. Dette er noe vi har ønsket lenge, og det kom tydelig frem i bystyret. Forrige byråd gikk på en smell da Rollandsparken forsvant ut av budsjett. Nå er endelig midlene på plass, sier lederen av Venstre Åsane, som også hadde Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti i ryggen i arbeidet med parken på Rolland.

– Det ble funnet et økonomisk handlingsrom for å sette av et budsjett til Rollandsparken, og det er gledelig at dette skjer allerede neste år. Det kan også komme mer penger til parken i løpet av 2017, alt avhenger av hvor mye som skal gjøres, påpeker han.

Nå er han glad for at første skritt i kampen for å gjøre Åsane mer «grønn» for alvor har startet.

– Åsane skal være et sted for folk, ikke bare for biler. Det er ikke mange slike parker i bydelen, og med den nye kunstgressbanen like ved, ser jeg flere barn ute i nærområdet, og opprustingen av parken vil bidra til ytterligere aktivitet på Rolland, for både barn, familier og voksne.

– Et stort løft for Åsane

Arvid Nilssen og Harald Berge Breistein i Krf var også glad for at Rollandsparken endelig har fått innpass i endelig budsjettplan.

– Vi har jobbet tett med Venstre og Arbeiderpartiet om midler til dette prosjektet. Et stort løft for Åsane, og noe vi er veldig glade for, forteller de.

– Gledelig

Lillian Vangberg presiserer at Arbeiderpartiet har brukt mye tid på å fremme Rollandsparken i sin valgkampanje.

– En av de fremste valgkampsakene til Åsane Arbeiderparti har vært opprusting av friluftsområdene på Rolland og Flaktveit, og som Åsabuer må jeg derfor trekke frem det gledelige at vi endelig har fått på plass penger til opprusting av Rollandsparken. I 2012 kom Rollandsparken med i «Handlingsplan for barnas byrom» med daværende sosialbyråd Lisbeth Iversen men i 2015 ble den lenge planlagte og etterlengtede oppgraderingen av Rollandsparken ble lagt på is av FRP/H byrådet.

Hun legger til:

– Nå er ekstra midler til opprusting av Rollandsparken på plass – hele 2,1 mill. - og jeg gleder meg på vegne av barn, foreldre, skole og lokalsamfunnet for øvrig som har jobbet utrettelig for Rollandsparken – nå blir opprustingen en realitet. Dette er en julegave til Åsane.

– Rørt

Marianne Skjelbred har engasjert seg i bydelen lenge, og har et brennende ønske om å gjøre Åsane vakrere. Tidligere i høst holdt hun foredrag på Rolland skole hvor opprustingen av Rollandsparken var et av flere temaer, Skjelbred frontet.

– Jeg blir helt rørt. Når du sammen med barn og unge på Rolland har engasjert deg så lenge for at dette skal bli en realitet, er det helt fantastisk. Jeg ble helt utrolig glad når jeg fikk høre at opprustingen av Rollandsparken blir en realitet, sier Skjelbred, som bor på Rolland.

– Nå er vi ett steg nærmere et grønnere Åsane, og dette er en kjempestart. I starten da jeg begynte å engasjere meg, snakke med politikere, folk i næringslivet og lokale, tenkte jeg at det aldri kom til å skje noe. Nå skal jeg i alle fall fortsette å jobbe for et vakrere Åsane, og det er en enorm motivasjon å se at det faktisk nytter å engasjere seg, sier hun.

– Hva vil en opprusting av Rollandsparken bety?

– Det vil bli en fantastisk møteplass i nærområdet for alle. Folk skal ikke trenge å reise ut av Åsane for å finne på ting, og parken blir et sted for alle. Det var øverst på ønskelisten til barna på Rolland skole, og jeg tror dette er begynnelsen på noe stort.

– Det er et enormt stort potensial i bydelen, og jeg tror Åsanes rykte som en bil- og kjøpesenter-bydelen med årene forsvinner. Jeg er kjempeoptimistisk, forteller hun.