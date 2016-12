Prisverdig oppløfting av unge utøvere – Det føles veldig bra å få noe igjen for alt arbeidet jeg har lagt ned hver dag, sier badmintonspiller Markus Barth (16) fra Ulset. Fredag mottak han utviklingsstipend på kroner 20.000 fra Bergen kommune. Markus Lie, Gustav Iden og Markus Barth fra Åsane mottok også stipend.

Utdelingen fant sted på hotel Terminus, og åpnet med et glitrende brak. 26 stipend på til sammen kroner 850 000 kroner ble utdelt, i tillegg til fire priser.

Viktigst å delta

Byråd for barnehage, skole og idrett, Pål Hafstad Thorsen, introduserer de forskjellige stipendene. Det skal deles ut 30 stipend i kategoriene: toppidrett, utvikling, trener, ung trener, lagstipend, idrettslag, ildsjel og årets utøver.

– Det er som sagt viktig å nevne at slike prestasjoner ikke kommer av seg selv. Bak står et stort lag og frivillighet, og disse er strålende forbilder.

Vi får se et lite innslag fra Bergen Freestyle Danseklubb. Så trer idrettsdirektør Rune Titlestad frem for å rope ut navnene på de heldige. Han leser først et idrettsdikt hvor moralen er at det viktigste er å delta.

Kjerstin Boge Solås fra Tertnes håndball er en av de første som ropes opp. I tillegg mottar eksspiller på Tertnes håndball, Stine Skogrand, et stipend. Fra Åsane er det til sammen tre heldige unge utøvere som mottar stipend: svømmer Markus Lie, syklist Gustav Iden og badmintonspiller Markus Barth.

Vil reise mer

Åsane Tidende tar en prat med Markus Barth. I utmerkelsen beskrives han som en meget habil badmintonspiller som har målt seg opp mot de beste spillerne i verden.

– Hvordan føles det?

– Det føles veldig bra, svarer Barth med et smil, og utdyper at det er veldig kjekt å få noe igjen for alt arbeidet som har blitt lagt ned hver dag.

– Nå får jeg muligheten til å reise mer og til å få nye impulser. Det er det jeg kommer til å bruke stipendet til.

Barth legger til at det hele kom som en overraskelse.

– Jeg visste bare at jeg hadde blitt invitert hit, og det har ikke skjedd før.

– Hvor mye tid av hverdagen går til trening?

– Jeg øver hver dag, mandag til fredag, svarer den aktive badmintonspilleren.