40 år med skolerevy Når det er 40 år siden første revy på Blokkhaugen skole, kan det ikke spares på noe. Det ble det heller ikke gjort da elevene slo til med et fantastisk juleshow.

Med humoristiske innslag fra alle klassene, musikalske godbiter og et knippe satiriske piler, fikk publikum trimmet lattermusklene i halvannen time før jul.– Dette er ungdom på sitt beste, og de har jobbet knallhardt dette året også, fortalte rektor Bente Kronhaug før showet startet.



– Ikke på læreplanen

Showets rektor, spilt av Hanna Eri Utne, åpnet forestillingen med å informere om blant annet nødutganger dersom det skulle oppstå behov for evakuering. Men en evakuering var ikke lagt inn i kjøreplanen for showet, og hvordan man evakuerer ligger heller ikke på læreplanen i kunnskapsløftet. Like etter informerte hun om at elever på Blokkhaugen skal behandles på lik linje, og alle skulle klappes for. Hun testet deretter publikum på klappe-evnene, og tenkte seg kort om før hun kom med den iskalde dommen.

– Middels måloppnåelse.

Og publikum bryter ut i latter.



Roser elever og lærere

Ettersom at Blokkhaugen ungdomsskole fylte 40 år i 2016, valgte elevene og lærerne å hylle skolen på ulike måter. Sketsjen med jubileumshilsen fra Prestestien borettslag oppfordret elevene til å være stille til enhver tid. Kommunens representant hadde med en kaktus i gave til skolen, og to Åsane-gangstere fortalte hva de mente om hverdagen på skolen. Totalt 32 innslag fordelt på ti klasser ble vist frem, og til tross for kun halvannen ukes øving, gikk de fleste innslagene smertefritt for seg.

– Det har vært en knallinnsats fra både ungdom og voksne de siste to ukene. Alle har jobbet hardt for å dra forestillingen i land, skryter den stolte rektoren.



– Lærerikt og spennende

I tillegg til klassenes innslag, ble det holdt audition til de mindre innslagene. Maya Lino Fjeldstad (15) sang både med band, i kor, og danset i innslaget med sin klasse. Hun mener den korte tiden til øving har vært lærerik og gøy.

– Det krever en del tid til alle forberedelsene, alt fra å rigge scenen til å organisere alle innslagene. Møter underveis og god kommunikasjon er nøkkelen til suksess, mener hun.



Maya har en drøm om å bli sanger, og har gått til sangpedagog siden hun gikk i 5. klasse. Det var ikke første gang hun var på audition, men like fullt var det nervepirrende ifølge 15-åringen.

– Det er alltid spennende når andre skal bestemme hva man skal bidra med. Men jeg fikk både synge og danse, forteller hun fornøyd.