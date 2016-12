Utrolig giverglede fra åsabuen – En veldig god økning. Jeg er imponert over åsabuens giverglede, sier Lions-leder Per Olav Ulberget.

Åsane Tidende omtalte tidlig i desember Lions Clubs åpning av årets julegavesentral på Åsane storsenter.

Målet var å samle inn flest mulig presanger til de som ellers ikke ville fått gaver på julaften.

– Dette er noe vi gjør fordi vi vet at det er en del barn og unge som ikke får gaver fordi foreldrene deres kanskje ikke har råd, eller fordi de har en liten familie. Derfor har vi bedt bydelens befolkning om å pakke inn en liten julegave og levere den til oss, sa Ulberget til Åsane Tidende under åpningen.

Drøye to uker seinere har ildsjelene i Lions Club pakket ned for i år- og det med langt flere innsamlede pakker enn fjorårets 150.

– Vi har samlet inn veldig mye, og det har vært et bra trøkk her, spesielt de siste dagene. Jeg delte ut den siste gaven to dager før jul, opplyser Ulberget.

Delte ut dobbelt så mye

– Hvor mange julepresanger har dere samlet inn?

– Litt over 300 pakker, så det er en veldig god økning. Det står fortsatt noen igjen, men det er gaver vi fint kan spare til neste jul, svarer Ulberget.

Han legger til:

– Målet er jo selvfølgelig å få ut alle pakkene vi får inn, og med så stor interesse og engasjement som det var i år, bør vi få til dette neste år også. Vi håper i alle fall på det.

Tjente rundt 10.000 kroner

Han kan også avsløre at det har kommet inntekter til «løvene» etter årets aksjon.

– Vi har fått inn en del penger på loddsalg, og har tjent rundt 10.000 kroner.

Nå vil han gjøre noen få ting annerledes for å skape enda større entusiasme julen 2017.

– Vi skal prøve å være enda tidligere ute neste jul, og vil prøve å lage til noen konkurranser med lykkehjul. Jeg vil uansett takk alle som har bidratt til at vi har fått lov å få til dette, påpeker han.

– Det gjør godt å hjelpe andre, og vi er glade for at så mange kom med gaver. Det har vært mye jobb, men ting har gått veldig bra, sier han.