Coop har kjøpt Horisont Coop Hordaland SA og Coop Norge eiendom AS overtar alle aksjene i Åsane utvikling AS, som eier Horisont senter. Senteret er verdsatt til 1,15 milliarder kroner.

– Horisont er det senteret i landet med størst vekst på sammenlignbart areal. Senteret har hatt en fantastisk økning. Det er et svært godt utgangspunkt, og vi ønsker å ta et langsiktig eierskap for å sikre at senteret utvikles og vokser videre, sier administrerende direktør Øystein Kahrs i Coop Hordaland SA.

Senterdirektør Jeanette Heggland er svært fornøyd med overtakelsen.

– Vi er levende opptatt av at senteret skal være et handels- og møtested der både kunder og medarbeidere trives. Med langsiktige eiere i ryggen har vi alle muligheter til å lykkes med det, sier hun.

Horisont måler 40.000 kvadratmeter over to etasjer og har 73 leietakere. Senteret ble åpnet i 2014 og omsatte i fjor for 1,3 milliarder kroner.