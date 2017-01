Et dypdykk i striden mellom bønder og byfolk – Jeg opplever at folk synes dette er interessant. Jeg hørte fra en leser at boken var like spennende som en hvilken som helst kriminalroman, sier forfatter og universitetsbibliotekar Bjørn-Arvid Bagge (Tertnes). Nylig kom han ut med sin fjerde bok: Strilekrigen.

Åsane Tidene møter Bagge og religionshistoriker Gina Dahl på deres kontor.

– Sannheten er at de fleste bergensere har sin bakgrunn fra strilelandet, sier Bagge.

– Ja, det er nesten ingen som ikke har røtter derfra, skyter Dahl inn.

Startet med skatteoppgjør

De to historikerne forteller at de har jobbet mye med 1700-tallshistorie. Den forrige boken deres het «En guide til Bergen anno 1765».

– Vi fikk da en økt interesse for dagliglivet hos menneskene som levde på denne tiden, og vi fant ut at vi ville vite mer om dette, forklarer Bagge.

De endte derfor opp med å skrive om strilekrigen – et skatteopprør som fant sted i april i 1765.

Voldelige opptøyer

Det sto dårlig til på Vestlandet den gangen grunnet uår i jordbruket og svikt i fisket. Sult og frustrasjon tok derfor snart fullstendig overhånd.

– Til slutt dro strilebøndene inn til byen, hvor øverstekommanderende på Vestlandet, stiftamtmannen, Ulrik Fredrik Cicignon, holdt til. Da toppet alt seg, forklarer Bagge, og forteller videre at det brøt ut voldelige opptøyer i byen. Her samlet bønder og bergensere seg, og stiftamtmannen ble rundjult.

– Det ble nærmest krigstilstander! I tillegg ble skattinnkreverne jaktet på. Byfogden ble også rundbanket og slept rundt i byen.

– Dette er altså strilekrigen, konstaterer Dahl.

Det nyttet

Det hele ender med at myndighetene innser at skatteinnkrevingen har vært for hard.

Dahl påpeker at strilekrigen antakelig var større enn tidligere antatt.

– Ja, den var nok mye større, og varte nok mye lenger, skyter Bjørn-Arvid Bagge inn.

De to ivrige historieforfatterne tror bøndene har lært en del etter denne krigen.

– Her ble det bevist at det nyttet å protestere, konstaterer Bagge med et smil.

Ettertanker

Nylig ble boken lansert.

– Hva ønsker dere at leserne skal tenke om boken?

– Jeg vil at folk skal tenke at boken inneholder mye nytt og spennende om strilekrigen og livet på 1700-tallet, svarer Bagge, og blar litt gjennom boken. Her vises mange bilder både fra Åsane og resten av Bergensområde.

– Det er en rikt illustrert bok også, smiler han.

– Jeg tror nok boken vil få oss til å tenke over hvor godt vi har det i dag, sier Dahl alvorlig.



Les hele intervjuet i ukens papirutgaven av Åsane Tidende.