Årets åsabu 2016: – Veldig hyggelig og overraskende René Bjerregaard (25) er kåret til Årets åsabu 2016 av Åsane Tidendes lesere. Regissøren fra Breistein vant med nesten 50 stemmers margin. – Dette var veldig hyggelig og ikke minst overraskende. Det er stort å bli Årets åsabu, sier han.

Det har vært stor interesse rundt kåringen av Årets åsabu, og det var René Bjerregaard fra Breistein som endte opp med flest stemmer da konkurransen ble avsluttet på torsdag 22. desember. Han synes seieren var både uventet og veldig hyggelig.

– Jeg hadde ikke noen kjempestore forhåpninger om å vinne. Det var nominert en rekke andre kandidater som har gjort viktige ting, sier han.

25-åringen synes det er stort å bli kåret til Årets åsabu.

– Denne bydelen betyr mye for meg. Det er alltid dette som vil være hjemme. Jeg setter derfor stor pris på å få denne anerkjennelsen fra folket i Åsane, sier den fornøyde vinneren.

Premien er et gavekort på 5000 kroner fra Åsane storsenter og et diplom.

Fra lek til aksjeselskap

Bjerregaard begynte å lage film sammen med søsteren og noen av hennes venner under oppveksten på Breistein.

– Vi kalte oss for Broadstone. Det er Breistein direkte oversatt til engelsk, sier han og humrer.

25-åringen var den lille gutten som ble med de store barna for å lage filmer i nabolaget.

– I tillegg så jeg mye film sammen med mamma, og ble raskt hektet, forteller han.

Deretter har ting ballet på seg. I dag arbeider han blant mye annet med spillefilmen «Mare». I tillegg var han innspillingslederassistent på «Aber Bergen», og i disse dager jobber han i produksjonsavdelingen til «Okkupert» som sendes på TV2.

– Jeg er den eneste fra tiden på Breistein som arbeider med film i dag. Nå har jeg tatt over navnet, og i januar blir Broadstone et AS. Slik vil Breistein og Åsane alltid være en viktig del av både meg og selskapet vårt, sier han med et smil.

Satser på kinopremiere

I Broadstone er de fire personer som lager alt fra reklame- og kortfilmer til musikkvideoer.

– Vi lager egentlig alt mulig, og nå er vi i gang med å sy sammen alt i spillefilmen «Mare». Forhåpentligvis vil den få premiere i høst. Dette er det største jeg noen gang har gjort, sier regissøren.

«Mare» er en skrekkfilm om søvnparalyser, og den er nesten 100 prosent selvfinansiert.

– Mange har hevet øyebrynene når jeg har fortalt hva vi har gått i gang med, men det er kinofilm jeg har lyst til å jobbe med. Jeg ville prøve meg på dette formatet, og få mulighet til å teste ut hele prosessen fra A til Å, sier han.

Bjerregaard fremhever at han og resten av crewet har fått mange positive tilbakemeldinger også.

– Ja, det er mange som synes det er tøft at vi satser, smiler han.

For 25-åringen er det aller viktigste at de nå fullfører det store prosjektet.

– Helt fra første stund sa vi at dersom vi går i gang med dette så skal filmen fullføres. Mange mennesker er involverte, og de har investert mye tid i «Mare», sier han.

Til tross for at Bjerregaard er involvert i andre prosjekter både håper og tror han at den første spillefilmen hans vil ha premiere i løpet av høsten.

– Jeg har store forhåpninger om at vi skal få til noen visninger av «Mare», når den er helt ferdig, på Bergen kino. Det blir definitivt spennende å få en film på kinolerretet, sier han engasjert.

Ny sesong

Nylig ble det klart at det skal lages en ny sesong av advokatserien «Aber Bergen». Bjerregaard vet ennå ikke om han skal være en del av teamet i sesong to.

– I den første sesongen arbeidet jeg med Tim Mannion som er en innspillingsleder fra London. Han jobbet nylig med de nye sesongen av tv-serien «Episodes», der blant andre Matt LeBlanc spiller. Det var uten tvil lærerikt å arbeide med Mannion, sier 25-åringen fra Breistein.

Den unge regissøren ble nylig kontaktet av London-mannen.

– Han sa at han virkelig håper at jeg blir med videre til sesong 2 av «Aber Bergen», og det er selvsagt utrolig kult å få en slik tilbakemelding, smiler han.

2017 starter imidlertid i Oslo for den unge filmskaperen. Der skal han fullføre jobben i produksjonsavdelingen for TV2-serien «Okkupert». I tillegg blir det en del arbeid med å få på plass aksjeselskapet Broadstone.

– Vi satser på å skaffe oss et kontor, og etter hvert lage flere eksklusive Broadstone-prosjekter som «Mare», sier han.

Et av målene til Bjerregaard for dette året er at flere tenker på filmregissør når de hører navnet hans.

– Her tror jeg «Mare» vil bidra positivt. Straks filmen kommer ut vil nok flere se på meg som en regissør, sier han.

Ser mot USA

Lenger frem i tid kan Bjerregaard tenke seg å flytte til Los Angeles eller New York.

– Uansett hvor glad jeg er i Åsane vil jeg nok på et tidspunkt sikte mot utlandet. Både jeg og kjæresten min trives i LA, og om ti år er jeg rimelig sikker på at vi enten bor der eller i en annen amerikansk storby, sier han.

25-åringen satser også på å ha klar en ny spillefilm innen den tid.

– Ja, allerede om fem år bør vi være veldig godt i gang med en ny kinofilm. Jeg gleder meg til fortsettelsen med både Broadstone og andre prosjekter. Jeg kommer aldri til å slutte med film, avslutter René Bjerregaard.