Åsane kan miste nøkkelspiller Joachim Soltvedt drar på prøvespill til eliteserieklubb.

– Jeg skal trene med Åsane denne uken, før jeg reiser på treningsopphold med Stabæk. Det blir spennende, sier Soltvedt til Åsane Tidende.

Den tidligere Brann-spilleren har fått nytt kontraktforslag av Åsane, men ennå ikke skrevet under. Nå kan nettopp det avhenge av om Stabæk ønsker å signere assistkongen som kan bli svært viktig for Mons Ivar Mjelde den kommende sesongen.

– Jeg har en god dialog med Åsane, og de har forståelse for situasjonen. Jeg vet at Stabæk ønsker å se meg på trening, og da blir det naturlig at jeg venter til etter det oppholdet, med å eventuelt signere ny Åsane-kontrakt, fortsetter Soltvedt.

Venstrekanten var som kjent ønsket av Sogndal før fjorårets sesong, men Åsane nektet å slippe sin juvel.

Håvard Flo sa også til Åsane Tidende i fjor at klubben fra Fosshaugane fremdeles fulgte Soltvedt tett, og at interessen ikke var kjølnet.

– Har Sogndal kommet med ny interesse?

– Jeg har fått en forespørsel fra dem om å komme til klubben, se litt på forholdene og slikt, men vi får se om det blir aktuelt nå, påpeker han.

– Har sett han flere ganger

Sportslig leder i Stabæk, Inge André Olsen, bekrefter at klubben, som berget plassen i Tippeligaen forrige sesong etter kvalikdramaet mot Jerv, har fulgt kantspilleren en stund.

– Han er en spiller som vi ønsker å se nærmere på i forhold til å finne ut mer om han som spiller, type, og om han kan passe inn i Stabæk.

Han legger til:

– Vi så han flere ganger forrige sesong, og alle spillere vi tar inn på et prøvespill, er aktuelle for å signere med oss.

– God dialog

Sportslig leder i Åsane, Trond Bjørndal sier dette om Joachim Soltvedt:

– Vi har god dialog med han, og dersom han ikke lykkes med å få sjansen i eliteserien, håper jeg han signerer avtale med oss.

De aller fleste sentrale spillerne fra fjorårets stall har skrevet under på nye avtaler. Unntaket er Joachim Soltvedt og Fredrik Pallesen Knudsen, som spilte fjorårets sesong på lån fra Brann.

– Pallesen Knudsen er det for tidlig å si noe om. Det kommer an på Brann, og hvilken plan de har for han.

– Ellers har vi hatt noen spillere på prøve denne uken og skal ha noen nye neste uke. Vi jobber også med andre spillere, forklarer Bjørndal.