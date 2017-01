«Fighting Demons» kjemper om tittelen årets rockelåt: Imponerer på eksklusiv liste Testpilot-låt foran David Bowies «Lazarus» og Metallicas «Hardwired» i Rockmann musikkmagasins kåring av 2016s beste rockelåt.

– Vi synes det meget hyggelig og ikke minst veldig motiverende å havne på en slik liste. Det er kjekt når man ser at det vi bruker så mye tid og penger på blir anerkjent, sier bassist i Åsane-bandet, John Erik Soltvedt til Åsane Tidende.

For listen hvor alle kan stemme frem sin favorittlåt frem til og med 22. januar, inneholder over 200 låter. Testpilot er representert med sin singel «Fighting Demons» fra sin siste plate «Chuck Yeager» som Åsane Tidende anmeldte til terningkast 5.

Store artister som franske Gojira, svenske popmetalbandet Ghost, Metallica, David Bowie, Megadeath, Neil Young, Sepultura, Kvelertak og In Flames er bare noen av artistene som er representert med låter på listen som er utarbeidet av musikkmagasinet.

Testpilot imponerer foreløpig med en sterk 4. plass, knappe to uker før avgjørelsen faller.

– Når Heavymetal.no i tillegg skryter av produksjonen og variasjonen på platen vår, samt at vi har blitt assosiert med store band som System Of a Down, Metallica og Foo Foghters, viser det at vi har gjort mye riktig. Vi har fått gode anmeldelser og er glade for å ligge så høyt oppe, fortsetter Soltvedt.