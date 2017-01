Hedrer Audhild med diktsamling Audhild Moxnes Flaktveit mistet livet i en trafikkulykke i 2004. Nå har moren Solgunn gitt ut en diktsamling til minne om sin datter.

For snart 13 år siden mistet Solgunn Flaktveit sin 17-år gamle datter Audhild, som ble påkjørt ved Stadsporten i Kalfarveien 19. mars 2004. Noen av diktene ble skrevet før Audhild døde, mens andre tok form i den beinharde tiden etterpå.



Fikk skryt

Åsane Tidende møter Flaktveit, som fikk utgitt diktsamlingen sin like før jul i fjor. Boken ble ferdig høsten i fjor, og inneholder 30 dikt. Bildene, som for det meste er av blomster og landskap, har forfatteren selv tatt.

– Utenpå boken har jeg et bilde tatt på Kvamskogen, for jeg gikk flere turer der etter Audhilds dødsfall, forteller Flaktveit, som finner mye trøst i naturen.

– Jeg føler det er noe styrkende i naturen, i skaperverket.

Dette er hennes første bok. Til vanlig jobber hun i folkemusikksamlingen på Griegakademiet.

– Hvordan gikk det til at du lagde bok av diktene?

– Jeg fikk høre at jeg skrev veldig fint, og mange spurte meg jevnlig om diktene mine, svarer Flaktveit.



For lite plass

Lanseringen av «Alltid nær» fant sted på litteraturhuset, med underholdning av folkemusiker Sigrid Moldestad. Responsen var stor.

– Det kom så mye folk at det ikke var plass til alle, sier Flaktveit rørt.

Hun hadde bestilt et lokale som skulle romme 40 personer.

– Jeg tenkte at det var stort nok, men det kom så mange. Det er visst en del som husker ulykken.



Jenter med lyst hår

Forfatteren minnes tiden etter ulykken som en dobbel sorg.

– Jeg følte sorg fordi jeg hadde mistet min datter, men også en sorg over det Audhild hadde mistet. Hun hadde mistet fremtiden og vennene sine.

Flaktveit forklarer at Audhild levde med en hjertefeil.

– Hun levde bra med den hjertefeilen. At hun skulle bli påkjørt av en bil, det hadde vi aldri trodd.

Diktet «Ho vinkar lett» handler om de gangene Flaktveit opplever at hun ser sin datter.

– I starten følte jeg at jeg så mange jenter som lignet, med langt, lyst hår.

Bokens siste dikt er det første som ble skrevet.

– Det diktet skrev jeg før Audhild ble født, og det heter «Reise saman». Dette diktet ble lest opp under avslutningsfesten for avgangsklassen til Audhilds bror, forteller Flaktveit.



Ti lange år

Flaktveit forteller spesielt om et dikt kalt «Plommetreet», som ble skrevet i sorgen.

– Jeg så ut av vinduet, og der så jeg en liten fugl. Den minnet meg på at livet går videre, forteller hun, og presiserer at sorg kan vare veldig mange år. I en lang periode føltes det mer som hun eksisterte enn levde.

– For meg gikk det mange år før jeg kunne gå i butikken og kjøpe meg noen nye klær. Det var så meningsløst. Hvorfor skulle jeg kjøpe nye klær når Audhild ikke kunne?

Flaktveit forteller at hun gikk til psykolog i starten.

– Jeg fikk ofte høre at jeg måtte gå videre, men jeg likte ikke det uttrykket. Da var det en som foreslo for meg at jeg kunne legge sorgen på hyllen, og heller ta den ned igjen senere. Den tankegangen fungerte bedre for meg.



Håp om gjenforening

Diktforfatteren ønsker at diktene skal være til trøst for andre som har opplevd lignende situasjoner.

– Jeg håper at noe av dette kan være til hjelp for andre. Et av diktene heter «Til en annen mor», meddeler Solgunn Flaktveit.

Hun legger til at hun lenge spekulerte i tittelen på diktsamlingen.

– Plutselig visste jeg bare at boken skulle hete «Alltid nær».

Selv finner Flaktveit trøst i tanken om at hun en dag vil få se Audhild igjen.

– Jeg har et håp om å få se henne igjen en dag. Det hjelper å ha det håpet, sier hun med et lite smil til slutt.