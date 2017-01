Vil nå ut til flere unge åsabuer I tillegg til tradisjonelle kurs skal Arna og Åsane kulturkontor ha flere åpne verksteder i U82-huset denne våren. – Vi satser mer på å komme i direkte kontakt med de unge, slik at tilbudet vårt i enda større grad blir forankret i det de ønsker, sier Aida Rokolj.

Arna og Åsane kulturkontor tilbyr en rekke kurs og verksteder for barn og unge innen alt fra keramikk, yoga og sy- og redesign til el-gitar og låtskriving denne våren.

– I fjor hadde vi en brukerundersøkelse, og i etterkant av denne har vi valgt å satse mer på å dra ut for å oppnå direkte kontakt med barna og unge, sier Aida Rokolj, kulturkonsulent ved Arna og Åsane kulturkontor.

Hun legger til at kursopplegget for våren er planlagt som vanlig, men at det er rom for mer medvirkning fra ungdommene selv.

– Vi legger opp til flere dager med åpne verksteder i U82-huset, og da kommer en av prosjektkoordinatorene ved kulturkontoret til å være tilstede. Det blir spennende å se hva som skjer i møtene med ungdommene, sier hun.

Et mer forankret tilbud

Rokolj forteller at kurspakken dette semesteret ikke inneholder så mange nye tilbud, men det er basert på tilbakemeldingene de har fått fra publikum.

– Det som står på programmet nå i vår er mer eller mindre bestemt av brukerne. Vi fortsetter med mye av det vi har tilbudt tidligere, men alt er mer forankret i det folk har gitt oss tilbakemelding på at de ønsker å ha her i bydelen, sier hun.

Kulturkonsulenten legger til at det er flere som har etterlyst teaterkurs, og det blir tilbud om dette etter sommerferien. Årsaken til dette er at kulturkontoret har kommet i kontakt med en ungdom fra Åsane som har lyst til å utvikle et konsept.

– Han utdanner seg for tiden ved musikkteaterlinjen på Bårdar-akademiet. Dette er en dyktig person som er en ildsjel og en god rollemodell for de yngre skuespillerne. Vi gleder oss til han skal holde teaterkurs i Åsane, sier hun.

Om få uker starter imidlertid vårens kurs og verksteder, og da kan barn og unge blant annet lære å skrive låter. Vilde Hartveit Kolltveit, vokalist og gitarspiller i bandet Hage, har låtskriverkurs som går over ti uker for unge i alderen 12 til 16 år. Videre stiller Kine Solend og Astrid Hordvik med Yogakult-kurs. Her blir det yoga, dans og tegning på ett og samme kurs for barn i alderen seks til tolv år. Tenåringer som er glade i håndarbeid kan ta del i Pia Muller sitt sy- og redesignkurs. Dette er bare noen av tilbudene kulturkontoret har til barn og unge de nærmeste månedene.

– Ikke prestasjonspreget

I stadig større grad kaller Arna og Åsane kulturkontor tilbudene sine til ungdom for verksteder fremfor kurs.

– For mange ungdommer høres det ut som mer skole å gå på et kurs, mens våre ting først og fremst skal være sosialt og gøy. Dagens ungdommer har mer enn nok arenaer der de skal prestere, og dette er ikke i fokus hos oss, understreker hun.

Rokolj sier at ungdom hun har pratet med forteller at de har en travel hverdag.

– De stiller ofte urimelig høye krav til seg selv. Det er et prestasjonspress og et jag som lett gjør at noen faller utenfor. I en slik setting er det fint å kunne tilby noe annet.

– Ungdommene sier at de ikke har tid til hobbyer, og for mange oppleves ikke fritid og fritidsaktiviteter som reell fritid lenger, sier hun.

Rokolj forteller at kulturkontoret kommer til å fortsette med å utforske og jobbe mer ut om barn og unge for å finne enda mer ut av hva denne gruppen kan tenke seg av verksteder, kurs og samlingssteder.

– Det er viktig at det vi presenterer for åsabuen er relevant for publikum. I sommer testet vi ut åpent verksted i U82-huset, og dette gleder vi oss til å fortsette med i år.

– Dette er veldig spennende. Vi får en helt annen respons fra de unge når vi legger til rette for åpne verksteder der man kan bli inspirert og ha det sosialt, sier hun.

Hvilke dager det blir åpne verksteder er ikke ferdig planlagt ennå, men det vil i alle fall skje i skoleferiene.

– Allerede i vinterferien blir det åpent hus i U82, lover hun.

Håper flere oppdager U82

På dagene med åpne verksteder blir det et lavterskeltilbud.

– I utgangspunktet blir det et åpent hus-konsept der de unge kan komme å henge med oss, og samtidig bruke husets fasiliteter med blant annet lydstudio, øvingsrom for band og film, og fotoutstyr, sier hun.

Rokolj legger til at de også vil prøve å få til noen aktiviteter som er mer eller mindre organiserte på de åpne dagene også.

– Noen ønsker gjerne filmkveld, mens andre bare vil henge i huset med venner. Håpet er at det kanskje er en del unge der ute i Åsane bydel som er nysgjerrige på hva som foregår i U82-huset, og som velger å stikke innom på en av de neste åpne verkstedene, sier Rokolj.

Nå nærmer det seg også påmeldingsfristen for årets UKM (Ung kultur møtes) i Bergen. Den er onsdag 8. februar, og Rokolj oppfordrer kulturinteresserte unge åsabuer til å bli med.

– Det som er bra med UKM er at de har fokus på det sosiale og hele mennesket, og ikke bare prestasjon på scenen, sier hun.

Kulturkonsulenten trekker også frem at deltakerne kan stille i en rekke ulike kategorier.

– Det er plass til alle uavhengig av om de driver med ballett, teater, deklamerer poesi eller spiller i band, sier hun.

Rokolj poengterer også at UKM er et arrangement både for og av ungdom.

– Dette innebærer at de som ikke ønsker å stå på en scene kan være med å arrangere eventene. I UKM er det rom for alle, og jeg vil oppfordre unge åsabuer til å delta enten de ønsker å være på eller bak scenen, avslutter Aida Rokolj.