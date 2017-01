Salget avgjøres neste måned 6. februar er første frist for godkjenning av Horisont-salget.

Konkurransetilsynet behandler nå Coops oppkjøp av Horisont kjøpesenter som Åsane Tidende omtalte forrige uke.

– Første frist i saken er 6. februar. Innen denne datoen må konkurransetilsynet ta stilling til om oppkjøpet skal godkjennes, eller om saken skal behandles videre, sier avdelingsdirektør i konkurransetilsynet, Gjermund Nese.

Sist uke ble det kjent at Coop Hordaland SA og Coop Norge eiendom AS overtar alle aksjene i Åsane utvikling AS, som eier Horisont senter. Senteret er verdsatt til 1,15 milliarder kroner.

– Horisont er det senteret i landet med størst vekst på sammenlignbart areal. Senteret har hatt en fantastisk økning. Det er et svært godt utgangspunkt, og vi ønsker å ta et langsiktig eierskap for å sikre at senteret utvikles og vokser videre, sa administrerende direktør Øystein Kahrs i Coop Hordaland SA.

Coop Hordaland SA og Coop Norge Eiendom AS eier i dag 50 prosent av aksjene i Åsane Utvikling AS, som eier Horisont. Det er Capto Eiendom (25 prosent), Profier (12,5prosent) Storm Eiendom (8,5 %) og Harteig (4 prosent) som selger seg ut av selskapet. Kjøpet ble godkjent i de ulike styrene rett før jul og gjennomføres når Konkurransetilsynet har godkjent overtagelsen. Horisont åpnet i 2014, er det femte største senteret i Bergensregionen og det 30. største i Norge. Forventet vekst i 2016 er på 14 prosent – en økning på 175 millioner kroner sammenlignet med 2015. Senteret er fullt utleid.