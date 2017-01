Endelig åpner bowlingsenteret Åsane bowling- og eventsenter snikåpnet dørene i helgen, og på lørdag blir det storstilt offisiell åpning. – Vi gleder oss til å komme skikkelig i gang, og håper på fullt hus. Jeg har tro på at dette blir en suksess, sier Lene Ingebrigtsen Täpp.

Førstkommende lørdag blir det offisiell åpning av Åsane bowling- og eventsenter som holder til i de gamle lokalene til Elkjøp i Hesthaugen. Lene Ingebrigtsen Täpp, daglig leder og eier, har allerede snikåpnet senteret siden fredag ettermiddag.

– Alt var ikke 100 prosent ferdig da, men det som gjensto hindret ikke gjestene våre i å ha det kjekt. Vi bestemte oss derfor for å la dem som stakk innom få lov til å benytte seg av bowlingbaner, simulatorer og alt det andre vi har å by på, sier hun med et smil.

Ser lys i tunnelen

Etter flere måneder med knallhardt arbeid for å få på plass alt til åpningen av senteret ser Täpp frem til offisiell åpning på lørdag.

– Småting gjenstår ennå, men jeg ser absolutt lyset i tunnelen. Det har vært mye stress, og spesielt nå mot slutten. Samtidig er det positivt stress siden vi har jobbet mot noe vi har gledet oss enormt til å få ferdig, sier hun.

Täpp har fått mange hyggelige tilbakemeldinger fra dem som allerede har vært innom.

– Jeg fikk blomster av noen i helgen fordi jeg lot dem få komme inn til tross for at vi ikke hadde åpnet offisielt ennå. Det setter jeg selvsagt stor pris på, sier hun.

Täpp kan også fortelle om unger i ekstase etter at de hadde fått lov til å prøve de ulike simulatorene.

– Zombie dodgeball, golf og fotball har virkelig slått an hos de yngste, og det var flere som ikke hadde noe lyst til å forlate lokalet da de var ferdige med spillet, sier hun med et smil.

I løpet av de siste månedene har hun en rekke ganger fått høre at tilbudet er etterlengtet og at Åsane trenger en bowlinghall.

– Likevel gjenstår det å se at åsabuen benytter seg senteret vi nå har åpnet. På samme tid har jeg virkelig tro på suksess, og jeg ser frem til at vi er skikkelig i gang med alt på lørdag, avslutter Lene Ingebrigtsen Täpp.

