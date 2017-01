Vil utfordre publikum med kald og emosjonell film – Det er elementer ved filmen som utfordrer flyktningkrisen, men i utgangspunktet er den fri for overtydeligheter.

Den nye filmen kalles «Den greske forbindelsen», og handler om hobbyastronomen Gabriel, som har en forkjærlighet for dvergplaneten Pluto. Når han en natt oppdager at underlige mennesker og gjenstander bytter hender på en kai, blir han mistenksom.

– Gabriel ender opp med å involvere seg i et mysterium som er mer omfattende og alvorlig enn han kunne ha forestilt seg, sier Turville hemmelighetsfullt. Han vil ikke røpe for mye om bakgrunnen for filmens tittel.

– Men det er en stemningsfull, kjølig og emosjonell film, opplyser den unge regissøren.

Skjøt fart

Åsane Tidende møter regissør Turville, produsent Cathrine Wespestad (Hordvik) og fotograf/klipper Christoffer Møgster (Fyllingsdalen). De tre unge filmskaperne utgjør kjernen av filmteamet, og har lenge samarbeidet tett for å sette prosjektet ut i livet.

– Det startet med at jeg og Jamie hadde et annet prosjekt sammen. Jeg har kontakter i Bergen kommune, og de sa at de ønsket å få i gang en festivalfilm, forteller Møgster, som fikk et manus av Turville våren 2016. Litt senere kom Wespestad inn i bildet, og i september skjøt ting fart.

– Jeg kom hjem fra «Afda», filmskolen i Cape Town, i forfjor vinter. Da var det veldig kjekt å kjenne en regissør som sto klar med et så fint manus, sier den engasjerte filmprodusenten.

Festivaler

I tillegg til støtte fra Trafo, Frifond og Bergen kommune er filmen støttet av Fyllingsdalen og Laksevåg kulturkontor.

Wespestad forteller at et av kriteriene for å motta støtte fra Frifond, er at yngre ungdommer blir involvert i prosjektet.

– Det blir da som en slags opplæring for yngre filmskapere, utdyper hun.

– Hva er målet med denne filmen?

– Målet er å få den inn på utvalgte filmfestivaler, sier de tre filmskaperne. De har allerede begynt å sortere tankene for å finne ut hvor filmen vil passe best inn.

– Den norske kortfilmfestivalen i Grimstad er så klart et ønske, nevner Turville.

Iskald innspilling

Jamie Turville forteller at han denne gangen begav seg ut på noe nytt: casting.

– Vi inviterte på casting for å finne de rette skuespillerne til noen av rollene, og responsen var vanvittig, meddeler Wespestad.

– Men rollen som hobbyastronomen hadde jeg skrevet spesielt for Joackim Bjørkmann, som kommer fra Oslo, og han gjør en utrolig god jobb, sier den unge regissøren fornøyd.

Til sammen har det blitt fem innspillingsdager. Største del av innspillingen fant sted i november i fjor, og filmteamet fikk kjørt seg i hardt vær.

– Det var en iskald dag med storm og regn på Osterøy, minnes Turville, som husker at han vasset uti sjøen med tærne i et desperat forsøk på å bli varm.

Gode ”ulykker”

Film-trioen forteller at størsteparten av støtten de har mottatt går til produksjonskostnader. Ingen av dem har personlig inntjening på prosjektet.

Turville utdyper at mange brikker falt på plass underveis, på mirakuløst vis.

– Jeg tror dette er en film som rett og slett ville bli laget, smiler regissøren til slutt.

