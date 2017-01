Planene om sykkelbane på Breimyra: Nå kan sykkelvelodromen bli en realitet 100.000 kroner er lagt inn i byrådets budsjett. Åsane Ck har samlet inn 250.000 kroner. – Fire millioner kroner kan realisere prosjektet, sier Geir Iden.

Åsane CK har spart opp midler i arbeidet med en ny storstue, en utendørs arena, ved den forlatte grusbanen på Breimyra. Byrådet har vedtatt og øremerket 100.000 kroner til prosjektet som er regulert til idrett/utendørsdørs sykkelbane, men fremdeles trengs flere økonomiske midler for å gjennomføre prosjektet som Åsane Sykkelklubb har jobbet med i flere år.

– Vi ønsker med dette først og fremst å tilføre bydelen noe som ikke finnes. Åsane er bydelen hvor færrest mennesker sykler. Det har med for dårlige fasiliteter å gjøre, ikke med sykkelinteressen i Åsane å gjøre. Et utendørs sykkelanalegg ville vært en kjempegod investering for økt aktivitet, fortsetter Iden i Åsane Cykleklubb.

Per-Arne Larsen (V) bekrefter at de sammen med Krf og Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for en god startkapital til prosjektet.

– Venstre ønsker å gi 100.000 kroner til sykkelarena, og dette er penger som byrådet har lagt av til dette formålet, noe vi er veldig glad for, sier leder i Åsane Venstre, Per-Arne Larsen.

– Dette er midler som er tilgjengelige nå. prosjektet virker veldig bra, og det vil være fint for sykkelmiljøet i Åsane. Det er en fin beliggenhet, området er ferdigregulert i idrettsformål, så dette blir spennende å følge videre, fortsetter Larsen

Tror du en fremtidig bybane og sykkelvelodrom sammen vil bidra til redusert biltrafikk, og skape en mykere og mer miljøbevisst bydel?

– Å få redusert biltrafikken handler om mange konkrete store og små tiltak, men det handler også i aller høyeste grad om å bygge en kultur for gåing, sykling, deling av transportmidler og bruk av kollektivsystemet. Bybanen bygger byen på en slik måte at transportbehovet reduseres, og setter menneskenes behov foran bilens. En sykkelvelodrom vil være en utmerket og trygg arena for å få flere til å sykle og på sikt bygge en kultur for dette. Det er både gøy og effektivt å sykle, og noen kilometer går unna på et blunk. Desto flere som oppdager dette, desto flere vil benytte sykkel som daglig framkomstmiddel til sine gjøremål.

– Vil skape et lavterskeltilbud

Iden og er opptatt av anlegget skal være for alle.

– Vi kan gjerne kalle det en velodrom, men det vi ønsker med dette prosjektet, er å skape et lavterskeltilbud, et aktivitetsanlegg for alle barn og voksne. Det er snakk om å binde bydelen sammen, skape en byutvikling, og gi folk muligheten til å være aktive, ikke bare med sykling, og konkurranse, fortsetter han.

Vi treffer han sammen med plantegner og arkitekt Jonas Søbstad, som har bidratt med tegninger og planlegging av den potensielle utendørsarenaen på Flaktveit.

Vil trenger fire millioner

– Prosjektmessig vil dette gå fort, men vi trenger en avklaring på finansieringen. Det er kun den som bremser prosjektet, påpeker Søbstad.

– Iden er glad for at sykkelklubben selv har spart opp vesentlige midler til prosjektet, og håper debatten om sykkelvelodromen blusser opp igjen når idrettsplanen blir lagt frem om noen uker.

– Nå handler det om å videreutvikle velodromtanken. Dette er noe vi har jobbet i flere år med, alt er ferdig regulert. Området er satt av til formålet, men vi mangler midler. Klubben har selv spart opp en del, og rundt fire millioner kroner tror jeg er nok til å gå i gang, fortsetter Iden.

Les hele artikklene med flere reaksjoner i papirutgaven av Åsane Tidende eller E-avis.