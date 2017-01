– De fleste har noe som er ganske nytt eller dyrt – Vi lever helt klart i et samfunn som legger opp til at man skal ha en del ting og være med på en del aktiviteter, sier Hanne Knappskog (18) fra U. Pihl videregående skole.

Det har mang en gang blitt nevnt at vi lever i verdens rikeste land, og i Norge i dag blir det gjerne tatt som en selvfølge at de fleste har råd til det meste. Ungdommene Adrian Hitland, Hanne Knappskog og Emilie Skare opplever at de har et bevisst forhold til penger og egen økonomi.

Viktig i Norge

– Tror dere det er viktig å ha en del penger?

– Både og. Det er jo penger som driver samfunnet. Samtidig er kjærlighet, venner og familie ganske viktig også. Penger er ikke alt, svarer Hitland.

Skare tror det kommer an på hva hver enkelt person ønsker.

– Penger er jo viktig generelt i Norge, understreker hun.

Knappskog opplever også at vi lever i et samfunn som legger opp til at man skal ha en del ting.

– Opplever dere mye press?

– Tidligere var det litt slik når det gjaldt for eksempel Iphone, men det kommer også veldig an på miljøet man ferdes i, sier Skare.

Knappskog forklarer at hun ikke føler et direkte press, men at mange antakelig eier ting som er ganske dyre likevel.

– De fleste har et eller annet som er ganske nytt eller dyrt.

Mange fornuftige

Mange elever og studenter jobber ved siden av skolen slik at de kan få råd til det de har lyst på. Knappskog tror det handler like mye om å kunne være økonomisk selvstendig.

– Jeg tror de fleste er ganske bevisste økonomien sin. Men for all del, jeg merker selv at jeg bruker opp pengene fort, smiler han.

Skare har også oppfattet at mange på hennes alder tenker seg om når det gjelder økonomi.

– Generelt virker det som om folk er fornuftige. Men samtidig bor jo de fleste på vår alder hjemme ennå, påpeker hun.

– Jobber dere ved siden av skolen?

– Ja, litt, men ikke så veldig mye, svarer Skare.

De andre to nikker enig.

Kjipt med dårlig råd

– Har penger stor innvirkning i hverdagen generelt?

– Ja, hvis jeg skal avtale ting med venner hvor penger er innblandet, for eksempel, svarer Skare. Hun legger til at det kan være lett å glemme at ikke alle har råd til det samme.

– Hender det at dere må si nei til sosiale aktiviteter grunnet dårlig råd?

– Jeg føler at jeg er ganske heldig akkurat der. Økonomi hemmer ikke meg på den måten, svarer Skare.

De tre elevene er enige om at det har litt å si hvor god økonomi man har.

– Det er jo kjipt å måtte si nei til å være med på kino fordi man ikke har råd, konstaterer Hitland.

