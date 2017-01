Tertnes videregående skole: Nå starter utbyggingen I månedsskiftet starter arbeidet med det nye tilbygget til Tertnes videregående skole. Den nye skolen blir på totalt 12.000 kvadratmeter. – Alt skal stå ferdig til skolestart 2018, sier Helge Haavardtun.

Stoltz entreprenør er allerede i gang med skogrydding av tomten der det nye tilbygget til Tertnes videregående skole skal komme.

– I månedsskiftet tar vi det første spadestikket i jorden på selve byggeprosessen, sier Terje Leknessund, anleggsleder for Stoltz entreprenør.

Helge Haavardtun, tidligere eiendomssjef i Hordaland fylkeskommune, forteller at bygget skal stå ferdig til skolestart høsten 2018.

– Åsane bydel blir virkelig satset på når det gjelder videregående skole nå de neste fire årene, sier han og viser til både byggingen av den nye storskolen ved Vestlandshallen og det som nå skjer på Tertnes.

Dobler arealet

Når det nye tilbygget står ferdig, vil Tertnes videregående skole ha et bruttoareal på 12.082 kvadratmeter. Tilbygget vil få et bruttoareal på 5.700 kvadratmeter, og dette innebærer at skolens størrelse nærmest blir doblet.

– I fremtiden blir vi en ren studiespesialiserende skole, inkludert toppidrett, sier rektor Stig Stordal.

En stor del av det nye tilbygget på Tertnes videregående skole skal inneholde en ny idrettshall. Her blir det en baskethall på 36 gange 25 meter, og en basishall med groper på 20 gange 35 meter. I tillegg blir det egne rom for styrketrening, spinning og mattetrening. Idrettsarealene utgjør 3.151 kvadratmeter av det nye bygget på totalt 5.700 kvadratmeter.

– For toppidretten er det viktig med en basishall for grunnmotorisk trening som balanse, spenst, styrke og koordinasjon. Dette har stor betydning innen alle idretter for å oppnå gode resultater, men også for å forebygger skader, sier Haavardtun.

Han legger til at tilbygget blir på fire etasjer, og det skal komme et garderobeanlegg i første etasje som får direkte tilkomst til idrettshallene.

– Det er helt nødvendig å oppgradere skolens idrettsfasiliteter med tanke på å oppfylle kravene som kommer fra Olympiatoppen, sier Haavardtun.– Det er helt nødvendig å oppgradere skolens idrettsfasiliteter med tanke på å oppfylle kravene som kommer fra Olympiatoppen, sier Haavardtun.

I den nye delen av skolen blir det også prioritert å bygge ulike spesialrom, og da i all hovedsak innen realfag.

– Når Tertnes blir en ren studiespesialiserende skole er det helt klart nødvendig med flere spesialrom rettet mot disse fagene. Skolen vil også få en ny og større kantine, sier den tidligere eiendomssjefen i Hordaland fylkeskommune.

Les hele artikkelen og se flere bilder i papirutgaven av Åsane Tidende eller i vår eavis.