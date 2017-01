På Åsane-turné Den sortkledde væren ble først observert gressende langs veibanen ved Prærien i Salhusveien. Tre til fire timer senere skal den ha vandret gatelangs både ved Flatevad og i Morvik.

Det var på søndag klokken 16.38 at politiet fikk melding fra en bilist i Salhusveien om at en sort vær hadde forvillet seg ut i veibanen.

– En patrulje ble sendt ut til stedet, men uten å finne dyret. Trolig hadde det stukket til skogs, sier førstebetjent Eirik Gjerd ved Bergen nord politidistrikt.

Fra Flatevad til Morvik

Kun noen timer senere begynte det å gløde i telefonene hos politiet igjen. Da vandret en sort vær mellom lavblokkene på Flatevad, like ved Åsane brannstasjon.

– Vi fikk flere henvendelser og dro ut til stedet, men klarte altså ikke å spore den opp, forklarer Gjerde.

Først klokken 20.00 kom det nye observasjoner av væren på Åsane-turné, nærmere bestemt fra Morvik. 16 minutter senere ble dyret fanget av en privatperson. Ifølge politiet ble den sortkledde mosjonisten da hentet av sin eier.

Forundret

Politiførstebetjent Vidar Almberg, er forundret over værens raske bevegelser.

– Om den har gått over fjellet eller via Åsane storsenter, vet vi ikke. Den har uansett kommet seg raskt fra sted til sted. Samtidig kan vi ikke bekrefte at det er samme vær som var i Salhusveien, Morvik og Flatevad, ler han.