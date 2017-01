Soltvedt har signert, flere kan følge etter: Nærmer seg flere signeringer – Pallesen Knudsen er en vi bør ersatte, sier Mjelde, som samtidig kan glede seg over ny Soltvedt-kontrakt.

Jacob Glesnes storspilte for Åsane i midtstopperrollen for to sesonger siden. Han forsvant til Sarpsborg, og seinere Strømsgodset.

Fjorårets stoppersjef, Fredrik Pallesen Knudsen blir etter alt å dømme Brann, eller Haugesund-spiller denne sesongen. Nå må Mons Ivar Mjelde og Åsane på ny midtstopper-jakt.

– Det er klart at den posisjonen trenger vi å styrke og ha bedre dekning. Klart vi ville ønsket å ha Fredrik (Pallesen Knudsen) med oss denne sesongen også, men han er Brann sin spiller, og har flere tilbud, så vi styrer ikke noe i den situasjonen, sier Mjelde.

– Vi trenger ledertyper

Han legger ikke skjul på at han ønsker å styrke laget i hvert ledd, og vet at den unge spillerstallen trenger påfyll med ledertyper for å gi stallen den riktige balansen.

For Vegard Moberg var fjorårets kaptein før han forsvant til Sogndal. Fredrik Pallesen Knudsen tok over bindet da Osingen reiste og Herrem var skadet.

Nå er begge borte, og Mjelde trenger en ny sjef.

– Det er mange unge spillere i klubben som må ta tunge ansvar slik situasjonen er nå. Aldersmessig, og når det kommer til rutine, balanse i troppen og erfaring, har vi mistet viktig spillere i Vegard Moberg, Mohammed Fuseini og Fredrik Pallesen Knudsen. Vi ser etter ledertyper, som kan komplimentere troppen og gi den riktige balansen. Det savner vi.

Pallesen Knudsen spilte hele fjorårssesongen i Åsane på lån fra Brann, og imponerte. Nå har andre eliteserieklubber, inkludert rødtrøyene vist interesse for å gi forsvarstalentet en sjanse.

For defensivt må Åsane styrke laget, og står foreløpig kun med Eirik Wollen Steen og Sindre Austevoll som klare midtstopper-kandidater på det nivået som trengs.

Mye på gang

– Det er ingen tvil om at vi trenger bredere dekning på den posisjonen. Vi ville ønsket å beholde Pallesen Knudsen, men det er samtidig veldig spennende for han om han får prøve seg på øverste nivå, sier sportslig leder Trond Bjørndal.

– Åsane-midtstoppere er tydeligvis ettertraktet for tiden, sier han, og sikter naturlig nok til Glesnes, som også tok steget videre til eliteserien.

Bjørndal bekrefter videre at klubben er svært nære å sikre seg flere nye spillere den nærmeste tiden.

– Vi jobber med flere nye spillere nå, og kan ha noen nye signeringer på plass snart, sier han uten å ville nevne konkrete navn.

Åsane Tidende fikk også bekreftet i dag at Joachim Soltvedt har signert en ny avtale med Åsane, etter prøvespill i Stabæk som endte uten kontrakt for vingen.

Russeren Vadim Manzon, som var på lån i Bodø/Glimt i fjor fra tyske Karlsruher, er for tiden og ser på forholdene i Åsane, bekrefter Bjørndal til Åsane Tidende, som BA omtalte tidligere. Dermed kan det fort bli en spiss som først kommer inn dørene på Myrdal.

Les mer om Mons Ivar Mjeldes to første måneder i Åsane, og flere rykter i vår papirutgave på onsdag.