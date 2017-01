Over all forventning Martine Hjørnevik og flere andre utøvere overbeviste stort under sesongstarten i Leikvanghallen lørdag og søndag.

Sekstenåringen var en av mange utøvere som satte ny personlig rekord i en eller flere grener, i hallen på Leikvang. I tillegg til å vinne sine klassekonkurranser i 60 meter hekk, 200 meter og 60 meter, slo hun til med en sterk 4. plass i superfinalen på 60 meter. Der lot hun kun tre seniordamer løpe fortere enn henne selv, som løp på tiden 7,98 sekunder.



Satser mot OL

Hun var innstilt på å gjøre et godt stevne, men en influensa og halsbetennelse i julen kjennes fortsatt på kroppen til det unge talentet.



– Jeg fikk ikke trene på to uker, men ellers har jeg hatt gode økter og skal trene en dag mer i uken i år, forklarer hun.



Det betyr 10 treningstimer i uken, fordelt på fem dager. Martine ønsker å satse på friidrett, og er motivert for å nå så langt hun kan. Helst helt til OL i følge henne selv.



Eksplosivt sint

Martine har siktet seg inn på sprintløp som sin spesialitet. Det passer også personligheten hennes godt, i følge henne selv.



– Som sprinter må man være eksplosiv ut fra start. Den eksplosiviteten kjenner jeg igjen andre steder også. Når jeg blir sint, kan jeg bli litt eksplosivt sint også, humrer hun.



Målet for 2017 er europamesterskapet EYOF som holdes i Ungarn i juli. I fjor klarte hun kravet til 100 meter hekk for 16-åringer på tiden 13.95. Kravet nå er 14.25, og Martine håper å kunne løpe enda raskere i år.



– Jeg har jo et håp om å ta medalje i Ungarn, så det er bare å jobbe knallhardt frem mot sommeren, sier hun målrettet.