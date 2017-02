Vil bygge vannsportarena i Liavatnet Tor Olav Kalberg, Mathias Sørensen og Thomas Sørensen ønsker å bygge en kabelpark i Liavatnet. – Vannsport blir hovedaktiviteten, men parken skal inneholde langt mer. Vi ser for oss alt fra sandvolleyball til klatrevegg og parkour-rigg, sier de.

En kabelpark er en arena for vannsport, med en kabelbane som løper gjennom et trinsesystem på lik linje med et skitrekk. Ideen til å bygge en slik bane i Åsane fikk brødrene Mathias og Thomas Sørensen etter å ha testet denne aktiviteten på familieferie i Miami i USA.

– Vi ble bitt av basillen, og oppdaget etter hvert at dette har blitt en suksess rundt omkring i hele verden, sier Mathias Sørensen.

Det var imidlertid storebroren som kom på tanken om å bygge en slik arena i Bergen.

– Deretter landet vi rimelig raskt på at Liavatnet er det desidert beste stedet å bygge denne kabelparken, sier han.

– Gir bedre vannkvalitet

Kalberg forteller at det er en rekke gode grunner til at de ønsker å bygge parken i og ved Liavatnet.

– Beliggenheten er utmerket. Dette er sentralt i Åsane bydel, og området har gode bussforbindelser. Kollektivtilbudet vil dessuten bli enda bedre når bybanen kommer til bydelen, sier han.

Videre fremhever han at mer aktivitet i Liavatnet fører til bedre kvalitet på vannet.

– Brukerne av en kabelpark vil tilføre oksygen i vannet, og det sørger for mindre alger, sier Kalberg.

Han poengterer at banen skal bli drevet av elektriske motorer.

– Det vil derfor ikke bli verken motorstøy eller utslipp fra påhengsmotorer. For oss er det viktig å ha en grønn figur på alt fra utbygging og utforming til drift av anlegget, sier Kalberg.

Han forteller at parken de planlegger i Åsane vil inneholde betydelig mer enn selve kabelbanen.

– Vi ser for oss kafé, klatrevegg, stupetårn, trampoline, parkour-rigg, street-gym, stand up paddle, skateboard, sandvolleyball og en rekke andre aktiviteter, sier Kalberg.

– Hårete mål

De tre kameratene sendte inn et innspill til idrettsplanen, og ifølge Thomas Sørensen blir den største utfordringen å få lov til å bygge i Liavatnet.

– Vi er i dialog med plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. For oss er det viktig å få avklart om og eventuelt hvor vi får plassere start- og stoppested for kabelbanen i Liavatnet, sier Kalberg.

Thomas Sørensen legger til at de har fått utelukkende positive signaler fra næringslivet i nabolaget, og han er ikke bekymret for finansieringen av aktivitetsparken.

– Det er klart at økonomien må på plass, men dette har vi arbeidet med siden i høst. Vi har stor tro på at dette skal gå bra, sier han.

Kalberg sier at de har en offensiv målsetting om byggestart i 2018.

– I 2019 er målet å åpne kabelparken. Dette er uten tvil et hårete mål. Alt avhenger selvsagt av klarsignal fra kommunen, men vi er sterke i troen på at dette skal gå bra, avslutter Tor Olav Kalberg.

