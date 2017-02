– Mine fire stilleste dager noensinne Denne uken har Flaktveit-mannen Christian Olowo og Araceli Quempumil kjempet om å bli svenn i vevelauget i tv-programmet Anno. Det endte med tap for Olowo. – Tiden i svennebuen må ha vært de fire stilleste dagene jeg noen gang har opplevd, sier han.

Christian Olowo (36) fra Flaktveit er deltaker i realityserien Anno som blir vist på NRK. Årets utgave av Anno er spilt inn på Erkebispegården i Trondheim, og året er 1537. De siste ukene har noen deltakere både blitt svenn og mestere, mens andre har tapt fekteduellen og har dermed måtte reise hjem. Nå mente Olowo at det var på tide at han begynte å sin reise mot borgerbrev.

– Ja, jeg følte at det var på tide å klatre i gradene. Det fristet å se film om min familie under mestermiddag, sier han.

Mye tid i stillhet

Flaktveit-mannen meldte seg derfor som svennelærling til vevelauget. Der konkurrerte han altså mot Araceli Quempumil om tittelen svenn. Oppgaven var å sy en struthette der nedre del skulle være dekorert med et bånd vevet med brikkevev. I tillegg skulle de veve et beltebånd.

– Hun var dypt konsentrert og til tider ganske stresset. Det var vanskelig å få i gang samtaler i svennebuen. Jeg tilbrakte derfor mye tid i stillhet den uken, og jeg er ganske sikker på at dette er mine fire stilleste dager noensinne, sier Olowo.

En annen ting som kom frem under tv-sendingene var at 36-åringens konkurrent fikk tips, råd og hjelp underveis i arbeidet med svennestykket av en annen deltaker.

– Den uken var jeg litt grinete, og det skyldes rett og slett at jeg følte det var litt urettferdig. Jeg måtte klare meg på egenhånd, mens hun fikk hjelp og råd når hun trengte det, sier han.

Olowo ønsket imidlertid ikke å ødelegge stemningen i gruppen.

– Nei, jeg ville ikke lage noe kjempekvalme ut av dette. Jeg tok det opp på det ukentlige rådet vi har i Anno. Der ba jeg om konkrete regler, slik at alle har de samme betingelsene. Dette var jentene med på, og lovet å være fair etter dette, sier han.

Det var konkurrenten som til slutt endte opp med svennebrevet. Olowo innrømmer at han hater å tape.

– Jeg kjente godt på nederlaget. Det var en stund jeg var ganske bitter over dette, sier han.

Ny hobby?

Selv om Olowo ikke fikk tittelen svenn etter dagene med veving i buen, stortrivdes han med håndarbeidet.

– Brikkeveving høres kanskje uhorvelig kjedelig ut, men det var akkurat som meditasjon. Jeg har tenkt tanken på å kjøpe meg noen brikker og lage egne mønstre. Det er mye stilig du kan lage av dette som for eksempel vennskapsbånd og belter, forteller han engasjert.

36-åringen legger til at teknikken er ekstremt gammel.

– Det ble blant annet funnet brikker i Osebergskipet, som er et vikingskip som ble bygd på Sørvestlandet i år 820. Det er kult å vite at dette er noe jeg kan, og jeg har helt klart ikke lagt vevingen dø. Det er mulig at dette blir min nye hobby, sier Olowo med et smil til slutt.

