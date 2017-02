Vil streame foredragene til gammel kinosal – Planen nå er å få til en streaming slik at vi kan få plass til alle, sier leder ved Senioruniversitetet, Marie Fossen. I det siste har etterspørselen blant kunnskapstørste seniorer vært svært stor.

Åsane Tidende avlegger Senioruniversitetet et besøk en tirsdag. Allerede en halvtime før start, er det folksomt i korridorene. Flere stoler må settes inn i salen hvor foredraget skal holdes.

Live-overføring

Vi tar en liten prat med Marie Fossen og nestleder Einar Hope før dagens foredrag skal til å begynne.

– Selve Senioruniversitetet hadde sin oppstart i 2003, men da var ikke vi pensjonister ennå, ler Fossen, og forteller at de opplever stor vekst og pågang for tiden.

–Akkurat nå prøver vi å få til en slags live-overføring til kinosalen her på kulturkontoret, slik at vi kan imøtekomme behovene, sier Hope.

Variert program

– Vi opplever at de som kommer hit er fornøyde med programmet, sier Fossen, som tror det handler om at temaene som tas opp er varierte.

– Og for oss er det jo egentlig et luksusproblem at det kommer så mange seniorer, smiler hun.

Hope er enig. Han håper at streamingen går i orden veldig snart.

Les hele saken i ukens papirutgave, eller kjøp eavis.