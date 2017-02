Mjelde: – Han blir stadig bedre Manzon med målgaranti – Målene kommer. Ingen problem, sier Vadim Manzon.

Joakim Hammersland ga Åsane ledelsen, før et lekkert Senai Hagos-frispark og en strøken Joachim Soltvedt-avslutning sikret en komfortabel 3-0-seier over et brukbart FK Fyllingsdalen.

Men den russiske spissen som ble hentet fra tysk fotball i januar gikk målløs av banen for tredje kamp på rad (Sotra og Lysekloster). Han leverte dog langt mer lovende takter for de oransje denne gangen.

– Vadim har blitt kastet rett inn i kampsituasjon uten veldig mye treningsgrunnlag, og har nok fått et lite sjokk. Han har virket fryktelig tung på trening denne uken, men det løsnet mot slutten, og i dag leverte han det beste han har gjort. Han kom til målsjanser, og var farligere enn han har vært. Jeg er sikker på han bare vil bli bedre og bedre, sier Mjelde.

Selv er den rusisske targetspissen langt i fra bekymret, og lover at scoringene kommer når alvoret starter.

– Jeg synes laget gjorde en god kamp. Jeg begynner å kjenne spillerne, systemet, og har en bedre forståelse med resten av laget nå. Jeg kom til en del sjanser, og burde scoret i dag, sier han.

– Men jeg er sikker på at målene kommer. Ingen problem. Jeg fikk mye innlegg, og håper en scoring ikke er langt unna, sier spissen.

– Begynner å se bra ut

Joakim Hammersland scoret et og spilte sammen med Manzon på topp mot fyllingsdølene.

– Han begynner å se bra ut, og gir oss kvaliteter som vi trenger. En ordentlig targetspiss som vil bli bra, sier han.

Hammersland var iskald på bakromspasningen aleine med Fyllingsdalen-keeperen tidlig og ga Åsane føringen. Vertene var tidvis gode, men også slurvete i en middelmådig treningsmatch. Nivåforskjellen ble større mot slutten og Hagos smalt inn 2-0 via stolpen på et frispark, før Soltvedt enkelt avgjorde like før slutt. Nå venter tøffere motstand når Sogndal og Førde er motstander i de neste kampene.

– Vi drar til Sogndal med noen prøvespillere, så er planen å hente et par spillere til, sier Mjelde.

– Hva med Fredrik Heggland?

– En spillere vi håper å ha en videre dialog med, men usikkert hva som skjer der, sier Mjelde om Brann-talentet som har vist seg frem i Åsane denne vinteren.