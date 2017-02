Brannspiller signerte for Åsane Klubben bekrefter at midtstoppertalent er klar for Åsane.

Åsane Tidende har ved flere anledninger omtalt Brann-forsvarer Fredrik Heggland som en mulig signering. Mons Ivar Mjelde sa til avisen sist uke at de fortsatt ønsket midtstopperen, som har trent med klubben i hele vinter. Nå bekrefter Mjelde. – Han er klar. Vi måtte styrke stallen defensivt, og han passer perfekt inn i Åsane sin profil. Det blir spennende å se om han kan ta steg slik vi så Fredrik Pallesen Knudsen gjorde. 21- åringen har signert en avtale frem til juli 2018, etter det Åsane Tidende kjenner til. Åsane spiller to treningskamper denne helgen, fredag og søndag, mot henholdsvis Flørø og Sogndal.