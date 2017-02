Soltvedt i storform Åsane vant to treningskamper i helgen og scoret fem mål. Joachim Soltvedt regisserte alle scoringene.

Åsane tok sin femte strake seier etter å ha slått Florø 3-1 og Sogndal 2-0 under treningsoppholdet i Sogndal i helgen.

Joakim Hammersland, debutant Fredrik Heggland og David Mkrtchyan gjorde målene mot divisjonskollega Florø da oransjetrøyene vant 3-1 fredag kveld. Joachim Soltvedt serverte alle målene.

Søndag ventet eliteseriemotstand. Eirik Wollen Steen knallet inn en Soltvedt-corner på volley, før Vadim Manzon endelig fikk sin første scoring for klubben, og sikret en råsterk bortetriumf mot Sogndal søndag. Nok en gang viste Soltvedt hvor verdifull han kan bli for Mons Ivar Mjelde den kommende sesongen.

Mannen som nylig skrev under ny kontrakt med klubben, leverte to nye målgivende pasninger. Nå venter Brann om knappe to uker for de oransje.