– Fraværsgrensen er egentlig en positiv ting – Vi ser jo at fraværet har gått drastisk ned siden fraværsreglene ble innført, sier Amalie Olsen fra Tertnes videregående skole. Hun synes det er helt greit at skolen har blitt strengere på skulk.

Ifølge Utdanningsdirektoratet skulle det fra høsten 2016 innføres en såkalt «fraværsgrense» ved norske videregående skoler. Formålet var å motivere elever til jevn innsats og samtidig forhindre skulk. Forslaget vekket reaksjoner hos en del elever, og i fjor vår demonstrerte over tusen elever foran rådhuset i Oslo for å markere sin motstand.

Solveig Hansen Farestveit, Amalie Olsen og Jad All Yassir fra Tertnes videregående skole har også gjort seg opp en mening om den nye regelen.

Må ha legeerklæring

Farestveit kan fortelle at innføring av fraværsgrensen var meget forvirrende i starten.

– Vi fikk ingen informasjon. Vi fikk ikke engang vite det før ferien, så det var mye tull rundt det, erkjenner hun, og utdyper at hun ikke helt forstod de nye reglene ved skolestart i august.

– Ja, det var ganske forvirrende, sier Yassir enig.

Olsen erkjenner at det var en brå overgang, og Farestveit legger til at ordningen kanskje burde ha startet fra nyttår istedenfor august 2016.

– Kort fortalt, hva medfører den nye endringen?

– Det handler om at man bare kan ha ti-femten prosent fravær i et fag for å ikke stryke, svarer Farestveit.

Hun utdyper at ordningen med egenmelding har utgått, og at elevene nå trenger legeerklæring for å få gyldig fravær.

– Det ble en veldig brå overgang, det at vi plutselig måtte ha legeerklæring for alt, skyter Yassir inn.

Et bedre forslag

Farestveit poengterer at hun i utgangspunktet synes den nye regelen er flott.

– Likevel synes jeg det er litt tungvint å måtte dra helt til legen hvis man er syk. Det er ikke helt enkelt å skulle dra seg opp av sengen og til legen dersom en føler seg veldig dårlig.

Olsen opplyser at hun har hørt om en enklere måte å gjøre ting på.

– Jeg tror det er slik at du kan ringe legen mens du er syk, og hente meldingen fra legen i etterkant for så å levere den til skolen.

Farestveit mener det hadde vært en bedre idé dersom helsesøster på skolen kunne ta seg av disse tingene.

– Ja, det hadde vært bedre, sier Yassir enig.

Farestveit tror det ville ha bedret situasjonen.

– Helsesøster ville jo ha begynt å lure dersom de samme elevene kom inn hele tiden og sa at de var syke. Jeg tror ikke de som skulker mye hadde giddet det.

60 prosent redusert fravær

Problemer oppstår helst i de fagene som har få timer i året, ifølge de tre elevene.

– Er man borte to dobbeltimer i gym, da har man egentlig altfor mye fravær, og får ikke faget bestått, forteller Olsen.

Hun påpeker at det fortsatt er mulig å skulke for dem som virkelig vil, men at det er mer tungvint og vanskeligere nå.

– Ja, jeg tror det skal godt gjøres å droppe enkelttimer, sier Farestveit enig.

Hun synes samtidig at det kan virke litt rart å gå til legen etter at man har blitt frisk.

– Det blir jo litt tullete, det også.

– Ja, men det er også veldig kjipt å skulle gå til legen når en er syk. Du orker ikke å gjøre det, da, skyter Yassir inn.

Han har litt delte meninger om den nye regelen, men innser at det i bunn og grunn er positivt.

– Formålet er tross alt å ta de elevens om skulker mye, sier Olsen.

Selv har hun fått høre at fraværet gikk ned med hele 60 prosent siden høsten 2016.

– I tillegg har visstnok karakterene hos mange elever økt.



Les hele saken i denne ukens utgave av Åsane Tidende eller kjøp eavis.