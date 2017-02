Narkohulen i Åsamyrane: Her inne doper Åsane-ungdommene seg Åsane Tidende fant 15 hasjflasker og flere sprøyter i fjellhulen ved Stamskaret i Åsamyrane.

– Vi vet at folk sitter der inne, spesielt når det blir litt varmere i været. Vi har funnet brukerutstyr der før, og det finnes flere slike steder i bydelen, sier Alexander Due, som går natteravn i store deler av bydelen fredag og lørdags kveld.

Vi besøkte hulen som ligger inne i fjellet like før veien går nedover mot Tertneskrysset, og fant flere ubehagelige funn.

Hasjflasker og sprøyter

Vi talte 15 små plastflasker med hull i, som antageligvis brukes til hasj, tre sprøyter, i tillegg til en masse rot. To store madrasser, stoler, undertøy, handlevogn og mengder av boss.

– Flaskene med hull i brukes til å røyke hasj, bekrefter Due.

Vi fant også store mengder sølvpapir, og en svær tønne-lignende gjenstand innpakket i sølvpapir. En gammel hyll, massevis av spindelvev og hundrevis av ødelagte planker var også noen av gjenstandene som lå slengt inne i hulen.

Hulen er omtrent 20-25 meter lang og godt kjent for natteravnene som trakker i området på kveldstid i helgene.

– Vi har ikke gått forbi akkurat der den siste tiden, men vet at det er aktivitet der. Det er naturlig nok roligere nå om vinteren. Vi opplever fortsatt at der verst i områdene rundt terminalen rundt kveldstid, fortsetter Due.

Ukjent for politiet

Vidar Almberg er politibetjent ved stasjonen i Åsane. Han sier at politiet ikke har vært klar over narkohulen og funnene våre i Hesthaugveien.

– Vi er ikke kjent med dette stedet, og har ikke vært klar over denne hulen. Klart at dette er et problem, og absolutt ikke ønskelig, sier han.

Vi opplyser til politiet om funnene våre, og at også natteravnene i bydelen er klar over samlingsstedet for de narkomane i fjellet.

– Det er ikke ønskelig at folk bruker narkotika i det offentlige rom, og vi er avhengige av tilbakemeldinger slik vi har fått nå. Erfaringsmessig flytter ungdommene på seg fra sted til sted, og det er ikke bra om de etablerer seg på slike steder, opplyser Almberg.