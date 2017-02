Klar med sin første singel Ingrid-Malene Haukeland Steen fra Eidsvåg har drevet med musikk hele livet. Det tok imidlertid lang tid før hun ga ut sin aller første singel. Men når hun først gjorde det, gjorde hun det med stil.

I slutten av forrige måned ga Haukeland Steen ut sin aller første singel. Den har fått navnet «The Longest Road» og er skrevet og framført sammen med Knut Glesnes i Fenrik Lane.

– Det har vært en veldig lang reise, og det er litt av det jeg skriver om i sangen min også. Nå gjelder det å få den markedsført. Jeg er spent på mottakelsene framover, sier hun til Åsane Tidende.

Åsabuen har fått gode anmeldelser for låten, men vet at man i langt større grad nå må jobbe for å komme seg fram.

– Det hjelper ikke med bare god musikk. Du må stå på hele tiden og selv kontakte konsertarrangørene, plateselskap, media etc. Det er jeg i full gang med, og håper det går bra.

Drømmen

– Hva er den store drømmen?

– På sikt er drømmen å kunne leve av musikken. Foreløpig holder jeg veldig fast på den jobben jeg har. Så bruker jeg fritiden på musikk. Men jeg håper å kunne holde en del konserter framover. Jeg har mange låter og satser på å få være med på flere festivaler i sommer.

– Hva med et fullt album?

– Kanskje en EP, eller flere låter på Spotify, Itunes og liknende. En video på youtube?, smiler IMMY.

I Åsane Tidendes papiravis eller Eavis kan du se flere bilder og lese hele historien om Immy. Her finner du også anmeldelse av hennes debutsingel «The Longest Road».