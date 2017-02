Reguleringsplan sendt inn fredag: Her er planene for Åsane Arena Tre håndballbaner med en samlet tilskuerkapasitet på 2000 er noen av planene for den nye storstuen på Myrdal.

Arena Nord AS er eid av Åsane Allianse IL og Trond Mohn. I styret sitter Trond Mohn som styreleder, Terje Valen som representant for Idrettsrådet og Roald Bruun-Hansen som representant for Åsane Allianse IL. Bygging av anleggene er finansiert av Trond Mohn.

– Kostnadene i prosjektet ønsker vi ikke å uttale oss om nå, sier Bruun-Hanssen.

Byggene som er oppført i reguleringsplanen er i tråd med prioriteringene som ligger i BK sin idrettsmelding for perioden 2010-2019.

Arena Nord består av ;

En flerbrukshall med idrettshall med tre håndballbaner med mulighet for en arrangementsarena over to baner med tilskuerkapasitet på 2000. En stor turnhall, og en stor klatrehall.

En ishall med full størrelse hockeybane og curlinghall med fire curlingbaner.

Fotballstadion som tilfredsstiller krav til arrangement i toppfotballen. Tilskuerkapasitet cirka 3500.

Et servicebygg i hallene med garderober, ulike treningsrom, møterom, sosialrom, kontorer, kafeer og kiosker.

I tillegg reguleres det inn nærmiljøanlegg , 7'er bane fotball og en enkel sandhall for volleyball/håndball.

Midlertidig

Dagens Myrdal stadion eies av Bergen Kommune og her er det vinteren 2017 skiftet dekke fra gress til kunstgress og satt opp flomlys. Dette anlegget vil være midlertidig stadion til nytt stadion står ferdig. Dagens Myrdal stadion vil i fremtiden være et anlegg primært for barne- og ungdomsfotball.

Reguleringsplan er sendt inn 24/2 2017. Planen skal behandles administrativt og politisk i Bergen kommune samt sendes på høring til naboer og øvrige interessenter i bydelen. Vi håper på saksbehandling som gjør det mulig med byggestart i 2017 og ferdigstillelse i 2019.

– Viktig å påpeke at det først og fremst er innendørsidrettene og is-idrettene som nå får sitt lenge etterlengtede aktivitetssenter i Åsane. Fotball får sitt stadion som tilfredsstiller kravene til toppfotball samtidig som bredden blir ivaretatt på best mulig måte. Håndball, turn og is har hatt meget begrenset med anlegg til nå og for dem blir dette et stort løft i bydelen, sier Roald Bruun-Hanssen.

U.Pihl videregående skole, Blokkhaugen ungdomsskole og ny barneskole på Ulset vest vil alle ligge innenfor 500 meters gange fra anlegget. Det vil føre til aktiv bruk av anlegget på dagtid, mens idretten vil overta på kveldstid og i helgene. I tillegg er det en stor boligutbygging i området rundt anlegget og vi tror på et meget aktivt og innholdsrikt Åsane sentrum i fremtiden , til glede for alle som bor der og ferdes der, skriver Hanssen i en pressemelding.