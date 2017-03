Skal sykle 1300 kilometer

Av

Karoline Forselius

Team Rynkeby

– Startet i Danmark i 2002 av det danske firmaet Rynkeby Foods.

– Arrangerer årlig sykkelritt hvor inntekten går uavkortet til forskning på barnekreft.

– I 2017 deltar syklister fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og Færøyene.

– I 2016 bidrog det norske laget med 5.712.050 kroner i innsamlede midler. Totalt ble det samlet inn 76.912.144 NOK mellom alle de Nordiske landene.

– Til årets ritt har Norge lag fra Bergen, Nord-Norge, Oslo, Rogaland og Kristiansand.

– For de norske lagene er turen delt inn i 6 dagsetapper på minst 20 mil per etappe. Til sammenligning er Bergen-Voss løpet på 17 mil.

You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' AND content LIKE '%sykkel%') as term2, (field = 'tags' AND content LIKE '%kref' at line 1