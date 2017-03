– Å skrive denne boken har vært en fascinerende reise – Det viktigste jeg kan si om Thorolf Rafto er at han var et fantastisk medmenneske, sier Atle M. Skjærstad fra Morvik, forfatter av boken «Uværet som aldri stilnet – en bok om Thorolf Rafto».

Åsane Tidende møter Skjærstad, som har latt seg fascinere av professoren og menneskerettighetsforkjemperen Thorolf Rafto.

Boken, som ble utgitt på forlaget «Vigmostad og Bjørke», ble sluppet i høst.

Skjærstad forteller at han brukte seks år på skrive den, men at ideen måtte gro langt lenger.

En flyktig idé

Skjærstad, som har en fortid som journalist i blant annet Bergens Tidende, ønsket å ha et prosjekt å henge fingrene i da han gikk av med pensjon.

– Jeg hadde ingen frimerkesamling å sysle med, smiler forfatteren.

– Hva gjorde at du valgte å skrive om nettopp Thorolf Rafto?

Skjærstad tar en slurk av kaffekoppen.

– Jeg hadde jobbet sammen med Raftostiftelsen i yrkessammenheng da jeg var utenrikssjef i Bergens Tidende. I dette miljøet møtte jeg en som spurte meg om det ikke snart var på tide å skrive en bok om Thorolf, forteller den blide pensjonisten.

Et betydningsfullt brev

Skjærstad påpeker at han ikke kjente Rafto personlig, men at han opplevde ham.

– En ting husker jeg spesielt godt. Det var da jeg kom hjem fra New York etter et engasjement i FN at jeg fant et brev i postkassen. Brevet var fra Rafto med en lykkeønskning og oppfordring om å bruke tiden godt.

– Jeg kom til å tenke på dette i brevet i ettertid, og det ble en vesentlig del av grunnen til bokprosjektet, forteller Skjærstad.

Han utdyper at brevet illustrerte noe som tidligere studenter av Rafto hadde fortalt.

– De beskrev Thorolf som en professor med omtanke for sine studenter. Jeg innså at han hadde hatt omtanke for meg også – en person han knapt kjente.

En fascinerende reise

Skjærstad blir spurt hva som er målet med utgivelsen. Hva ønsker han å oppnå?

– Jeg håper at boken kan være med på å gi Thorolf Rafto en fortjent plass i den bergenske historien, svarer han, og utdyper at han synes at Bergen mer eller mindre har glemt aktivisten Rafto.

– Han har ikke fått den fortjente plassen i den nære bergenshistorien, og jeg håper at jeg kan være med på å gi ham det han fortjener, presiserer Skjærstad.

Den nybakte forfatteren opplever at mange spør hvorfor han valgte å skrive om nettopp Rafto.

– Da stiller jeg dette motspørsmålet: Hva vet du om ham? Når jeg gjør det, får jeg mange rare svar, erkjenner Skjærstad.