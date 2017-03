Boken som kan hjelpe andre – Det store bildet er mye mer enn en bok, men en bok kan kanskje bety mye for dem som ikke kommer seg ut døren, sier Kine Charlotte Solend (32). For øyeblikket skriver hun på boken «Kunsten å puste», som hun håper å få utgitt før jul.

Solend forteller at hun lenge har gått med tanken om å skrive bok, men at ideen måtte få tid til å gro.

– Jeg kjente på at jeg ikke ville skrive om bare meg selv, men om noe mer. Jeg har så mye å formidle, sier den positive 32-åringen.

Spørsmål om bok

Kine Solend har valgt å være åpen om vanskelige ting, og hun har selv opplevd mye vondt gjennom sine leveår: seksuelle overgrep, psykisk og fysisk mobbing og omsorgssvikt. I senere tid har hun valgt å hjelpe andre som sliter med lignende.

– De siste årene har jeg kjent på et ønske om å gjøre enda mer enn jeg gjør nå, forteller 32-åringen, som blant annet er kjent for å holde kurs, seminarer og yogatimer.

– Det var noe som gikk igjen på kursene, og det var spørsmålet om jeg snart kom til å skrive bok, sier Solend og ler hjertelig.

– Jeg har innsett at det vil kunne hjelpe enda flere dersom jeg gir fra meg noen av øvelsene i bokform.



Pust og ærlighet

For øyeblikket er Solend godt i gang med skriveprosessen. For å kunne realisere bokprosjektet har hun opprettet en side på bidra.no. Her kan alle som ønsker det være med på å støtte prosjektet i bytte mot forskjellige belønninger. Noen eksempler er yogatimer og bokeksemplarer.

I boken skriver Solend om alt fra riktig pust til kosthold, søvn og mestring av angst eller sorg.

– Dette er ment å være en bok som ikke går ut på dato, smiler Solend, og forklarer at man skal kunne bruke den igjen og igjen.

– Det er ikke som en dagbok, som kun brukes et år før den er oppbrukt. Det som går igjen er pustingen og ærligheten. Boken stiller direkte spørsmål til leseren, for jeg har opplevd at mange liker å bli spurt om konkrete ting.

Overfladisk samfunn

En annen drøm går ut på å få oversatt boken til engelsk, slik at flyktninger vil kunne få nytte av den.

– Jeg har store tanker om disse flyktningene, og jeg skulle virkelig ønske at de fikk traumehjelp, for de bærer med seg veldig mye, konstaterer den reflekterte yogainstruktøren.

– Da jeg var i Hammerfest i fjor, fikk jeg muligheten til å holde et slikt kurs for noen av flyktningene som kom til hotellet vi var på. Der så jeg at de bærer på veldig store ting, meddeler Solend, som opplever at samfunnet har blitt veldig overfladisk.

– Det er ikke så stort rom for hva personer føler, men mye fokus på forskning. Alt skal være bevist før man prøver det.



Oppløftende

Solend forteller at hun i starten tenkte at boken skulle rettes mot overgrepsofre, først og fremst. Etter hvert innså hun at materialet ville være aktuelt for alle.

– Boken skal ikke være tung, og det er ikke er bok fra A til Å. Målet er at den skal virke oppløftende, sier Kine Charlotte Solend til slutt.



