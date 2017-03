Vil også ha kommunal ishall: Refser vrakingen av dobbel ishall på Myrdal – Folk som forventer å kunne gå jevnlig på skøyter når den nye ishallen kommer, kan bare glemme det.

Det sier Svein-Ivar Lillehaug som er nestleder i Hordaland ishockeykrets og styremedlem i idrettsrådet.

Han reagerer på hvordan sandvolleyballhallen som ikke er omtalt i gjeldende idrettsplan for Myrdal, er blitt skissert inn i planutkast oversendt Bergen kommune og videre hvordan sandvolleyballhallen er gitt delvis prioritering av byrådet for den ubenyttede delen av kommunens tomt på bekostning av en nødvendig isflate nr. 2 for bydelen.

– Sandvolleyballhall her har aldri vært vurdert av Idrettsrådets styre som er gitt overordnet ansvar for innholdet i Idrettsparken. Hvordan er sandvolleyhallen da spilt inn som et førende konsept for planforslaget og videre gitt prioritet i Byrådets diskusjon for bruk av ledig del av tomten, spør han videre.

– Som sagt – med bare én isflate vil det være Åsanes befolkning (publikumsskøytingen), ishockeyjentene og sannsynligvis også kjelkehockey som må vike. Dette vet vi fra Bergenshallen, hvor kapasiteten ikke er i nærheten av stor nok, og hvor det derfor legges opp til en ny ishall med nødvendige to isflater.

Lillehaug sier videre at Åsanes befolkning med kun en isflate fortsatt vil måtte kjøre ut av bydelen for å kunne gå på skøyter, noe som strider mot de generelle føringene i byrådets forslag for ny idrettsplan, ifølge Lillehaug.

– Jenter fra de nordre bydel som ønsker å spille ishockey sammen med andre jenter vil måtte kjøres til nye Bergenshallen (hvor det skal anlegges to isflater), eller de må ta til takke med å trene/spille på guttelag i Åsane, legger han til.

Han er klar på at kommunen bør gripe tak i denne problemstillingen.

– Uten en kommunal isflate, i tillegg til den private som kommer på Myrdal, betyr det ingen plass for publikumsskøyting og ishockeyjenter i Åsane, og vi kan heller ikke få lagt til rette for et nytt kjelkehockeymiljø i de nordre bydeler, noe som er nødvendig for å kunne gi et samlet tilbud om toppidrett for kjelkehockey i Bergen.

Han mener behovet for mer enn den ene isflaten som kommer gjennom Arena Nord langt ifra vil være nok til å dekke kapasiteten og formål.

– Hva hadde skjedd med fotballen?

– Folk som forventer å kunne gå jevnlig på skøyter når den nye ishallen kommer, kan bare glemme det.

Lillehaug lurer på hva status ville vært for fotballen, SK Brann og jentefotballen i Bergen dersom vi bare hadde hatt to fotballbaner her, og fotballen hadde hatt mindre enn 40 prosent brukstid på de to.

Roald Bruun-Hanssen, som sitter som daglig leder i selskapet Arena nord as. Han svarer slik på kritikken:

– Idrettsrådet (som Svein-Ivar Lillehaug sitter i) har hatt seks møter om planene for arenaen. Vi har hatt dialog med dem siden november, presentert sandhallen på den kommunale tomten for å utnytte område optimalt, og skjønner ikke helt hvorfor disse reaksjonene kommer først nå, sier Bruun-Hanssen.

– Idrettsrådet har deltatt i prosessen, og vært en aktør hele veien. Dette er jo en reguleringsplan hvor ting kan endres, men vi mener en sandvolleyhall, som aldri ble erstattet da den forsvant fra sentrum, er en god løsning, påpeker han.

– Er du enig i Lillehaugs tanker om at en ishall ikke vil dekke behovet i bydelen?

– Planen som er sendt inn er et forslag, og det vil alltid være meninger rundt hvilken prioriteringer som er gjort. Jeg skjønner at han ønsker flere isflater for å dekke kapasitetsbehovet, men her kan både idrettsrådet og kommunen være med å påvirke videre, så får vi se hva det ender med.

Les hele artikkelen i dagens papirutgave, eller som e-avis.